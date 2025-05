TEMPO.CO, Jakarta - Di usia 29 tahun, Yuda Bustara mengantongi cukup banyak pengalaman sebagai seorang koki profesional. Koki ini mempunyai slogan sederhana, sehat, dan sedap dalam memasak. “Saya enggak pernah masak yang ribet. Kalau ribet beli aja,” kata dia sembari tertawa kala ditemui Tempo di kawasan Pondok Indah, Jakarta, awal Agustus 2016.



Yuda mulai dikenal oleh sebagian publik setelah dia mengisi acara masak di sebuah stasiun televisi swasta. Belakangan wajah dia muncul dalam acara Urban Cook di Asian Food Channel yang ditayangkan di 13 negara. Konsep memasaknya yang sederhana, sehat, dan bercita rasa menarik banyak perhatian kaum urban untuk turut mengaplikasikannya di rumah masing-masing.



Mengambil konsep memasak yang sederhana bukan berarti Yuda tak menguasai soal konsep memasak yang ribet ala dapur-dapur hotel kelas atas, misalnya. Yuda adalah lulusan Taylor’s College dan Universite Le Mirail School of Hospitality and Tourism di Malaysia. Hingga saat ini, sekitar 10 tahun ia menghabiskan waktu untuk belajar memasak.



Alasan dia membawa tiga model masakan yang sederhana, sehat, dan sedap untuk menyesuaikan apa yang ia lihat cocok untuk disajikan di Indonesia saat ini. Menurut dia, di luar negeri, sejumlah orang mampu menghargai makanan sehingga rela merogoh kocek hingga Rp 5 juta hanya untuk sekali makan. “Di Indonesia, ada 250 juta orang, tapi kebanyakan masih suka makan mi instan. Prinsipnya makan murah, banyak, enak,” tuturnya.





Plum Australia with Buffalo Mozzarella Salad ala Chef Yuda Bustara. TEMPO/Dini Teja



“Menurut saya restoran fine dining belum terlalu cocok di sini. Jadi, daripada saya idealis, lebih baik saya memikirkan orang lain di sini bagaimana mengajari mereka soal makanan dari hal mendasar,” dia melanjutkan. Ini bukan berarti Yuda memandang remeh soal selera lidah masyarakat Indonesia. Melihat kondisi itu, Yuda malah bersemangat mengajak masyarakat lebih memahami makanan yang sehat serta mengenal cara mengolah makanan yang baik.



Yuda memberi contoh, meski banyak orang yang suka makan mi instan, masih banyak juga rupanya yang salah menggunakan takaran air saat memasak mi. Sepintas, hal itu memang soal selera. Tapi, menurut Yuda, jika kita mengikuti aturan main yang ada dalam kemasan, tentu akan menghasilkan cita rasa yang lebih tepat. Ia berharap masyarakat Indonesia bisa kembali memasak di rumah dan memulai hidup sehat dari makanan.



Selanjutnya: Harus survive di rumah sendiri



Lahir sebagai bungsu dari tiga bersaudara bukan berarti Yuda bisa bermanja-manja soal makan. Sejak kecil ia malah sudah dituntut untuk bisa mengolah makanan sendiri karena ayahnya seorang vegetarian. Sang mama lebih mengutamakan menu-menu makanan sehat tanpa olahan daging sehingga menu yang tersaji di rumah menurutnya cukup monoton. Sedangkan ia senang mencicip berbagai jenis masakan. “Selama 17 tahun di rumah, ibu lebih sering memasak buat bapak. Saya harus masak sendiri dan dituntut untuk survive di rumah,” ujarnya. Kebiasaan itu pun masih berlangsung hingga sekarang.



Pengalaman tersebut makin mendorong Yuda mendalami minat di bidang masak. “Waktu kecil di saat anak 1990-an nonton film kartun, saya nontonnya acara masak Ibu Sisca Soewitomo dan Om Rudy Choirudin, lho,” kata Yuda. Dua nama tersebut adalah koki terkenal yang kerap hadir di acara masak di televisi.





Swedish meatball buatan Chef Yuda Bustara. instagram.com



Keluarga pun mendukung pilihan Yuda yang ingin melanjutkan pendidikan setelah sekolah menengah atas ke sekolah perhotelan. Sepuluh tahun berada di luar negeri, banyak pengalaman ia reguk. Ia sempat menjalani lima tahun masa kuliah lengkap dengan berbagai pelatihan dan pengalaman kerja di Malaysia. Setelah itu, Yuda pun sempat mencoba bekerja di Australia dan Prancis.



Saat tinggal di Melbourne, ia merasa hidupnya monoton. Rasanya tak ada kehidupan lain selain di dapur. Ia seharian berdiri memotong sayuran, menghadap kompor, memasak makanan dalam jumlah banyak. Yuda pernah hampir menyerah. Ia pun kembali ke Indonesia dan berhenti bereksperimen di dapur hampir setahun.



Ia mulai mencoba pekerjaan lain: menjadi fotografer produk untuk produk fashion buatan Paris. Ilmu fotografi yang ia miliki lambat laun menggiringnya untuk memotret makanan. Ia pun mulai diminta menjadi food stylist, menata makanan untuk difoto guna keperluan ilustrasi majalah atau pun iklan.





Chocomalt coffee parfait buatan Chef Yuda Bustara. instagram.com.



Akhirnya Yuda tak bisa jauh dari dapur. Ia kembali memasak dan merasa mempunyai paket lengkap sebagai koki. Ia bisa menjadi penata makanan, mengisi acara masak di televisi, menjadi instruktur memasak, menyediakan jasa memasak secara privat, dan sebagainya. Aktivitas tersebut kini digeluti Yuda setiap hari sehingga ia menunda keinginannya mendirikan restoran karena ia belum bisa berfokus untuk membesarkan sebuah rumah makan. Ia menikmati setiap aktivitas memasak tanpa lagi merasa jenuh. Ia pun memegang prinsip: shortcut is never works (jalan pintas tak pernah berhasil).



AISHA SHAIDRA



