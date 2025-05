TEMPO.CO, Jakarta - Penjaga gawang Thibaut Courtois tak lagi betah berada di Chelsea setelah klub London itu gagal mendapatkan tiket Liga Champions musim depan. Courtois dikabarkan telah berbicara dengan Antonio Conte yang akan menangani Chelsea musim depan.



Laman The Sun mengabarkan bahwa Courtois bertemu dengan Conte pada Selasa kemarin. Dalam pertemuan itu, penjaga gawang asal Belgia tersebut menyatakan niatnya untuk hengkang dari Stamford Bridge. Real Madrid kabarnya siap memboyong pemain yang pernah dipinjamkan ke Atletico Madrid itu.



Masalahnya, Chelsea memasang banderol yang tak murah untuk melepas Courtois. The Blues meminta mahar 65 juta pound sterling bagi klub yang ingin memboyong Courtois. Harga itu bisa membuat Courtois sebagai penjaga gawang termahal di dunia.



Rekor pembelian penjaga gawang termahal di dunia saat ini masih dipegang oleh Gianluigi Buffon saat dibeli Juventus dari Parma dengan nilai 33 juta pound sterling. Rekor itu hampir pecah ketika Madrid dan Manchester United menyepakati transfer penjaga gawang David de Gea senilai 50 juta pound sterling pada awal musim lalu.



Sayangnya, pembelian itu batal karena jeda waktu transfer sudah tutup sebelum proses pembelian selesai.



THE SUN | FEBRIYAN