Perbesar

Vokalis grup musik Cigarettes After Sex (CAS) Greg Gonzalez tampil di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, 17 Januari 2025. Grup musik asal Amerika Serikat tersebut menggelar konser dalam rangkaian tur dunia yang bertajuk X`s World Tour 2025 dengan membawakan sejumlah lagu di antaranya X`s, You`re All I Want, Sunsetz, dan Apocalypse. ANTARA/Asprilla Dwi Adha