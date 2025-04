Cinere Belleveu Kebakaran: Detik-detik Penyelamatan Korban

TEMPO.CO, Depok - Banyak korban yang terjebak dalam kebakaran Cinere Belleveu Suite and Mall pada Kamis, 5 Oktober 2017. Tim penyelamat dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok dengan keberanian tinggi menerobos ke ruangan mall dan apartemen.



"Penghuni yang terjebak berada di lantai 6, 12, 18, 19, dan lantai 20 juga masih ada," kata Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Yayan Arianto kepada Tempo, Kamis, 5 Oktober 2017.



Menurut Yayan, upaya evakuasi sempat terhambat karena persediaan tabung self contain breathing apparatus (SCBA) yang dibawa tim rescue atau penyelamat habis. Saat itu api sudah mulai membesar dan membakar galeri furniture di lantai satu. "Tim naik kembali dan menyelamatkan Bapak Hamdani dan Heri di lantai enam."



Selanjutnya tim evakuasi kembali turun saat mencapai lantai sembilan setelah mengetahui isi tabung SCBA mulai menipis. Pada saat itu sekitar pukul 01.00 WIB, kobaran api juga menyambar gudang milik hypermart. Tidak lama berselang Damkar Kota Depok dan DKI Jakarta mendapat bantuan tim penyelamat. Ikut bergabung Tagana Kota Depok, Relawan Koramil Limo, PMI Kota Depok, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Tim Medis Dinas Kesehatan Depok, Relawan Potensi SAR, dan Basarnas.



"Pukul 02.15, tim kembali mencoba naik ke apartemen," ucap Yayan.



Dia menceritakan, tujuh personil tim rescue menerobos kepulan asap membawa oxycan dan blower untuk membantu proses evakuasi. Tim bisa mencapai lantai 12 lalu mengevakuasi penghuni bernama Eva dari kamar nomor 1220. Tim terus mencoba mengakses ke lantai paling atas. Di lantai 19 berhasil dievakuasi Wiwin dan Jack di ruang 1920 serta Heriyanto di ruang 1916.



Penyelamatan dilanjutkan ke lantai teratas. "Lisa Puspita, Ibu Kemala, anaknya Delisa umur 2 tahun diselamatkan dari lantai 20," tutur Yayan. "Tepat pukul 03.45, Tower B dinyatakan clear."



Tugas evakuasi berhasil dilakukan namun kobaran api semakin membesar. Setelah menghanguskan gudang, api sudah merambat ke ruang swalayan hypermart. Kemudian sekitar pukul 04.30, tim pemadam dibagi dua, yakni di dekat ruang genset dan pintu masuk hypermart.



Kamis siang, 5 Oktober 2017, Yayan menjelaskan, untuk mengendalikan api tim Damkar membuat ventilasi dengan membobol dinding di tiga titik di hypermart karena posisi api yang sulit dijangkau. "Beberapa kali juga terjadi ledakan dari freon serta api sudah menyala di tempat alat tulis kantor di lantai 1," kata Yayan.



Berdasarkan pemantauan Tempo, pada pukul 17.00 kobaran api kebakaran Cinere Belleveu sudah merambat sampai ke lantai lima apartemen di Tower B. Tim Damkar pun terus berusaha memadamkan api, agar tidak menjalar ke lantai yang berada di atas.



Yayan mengatakan, hingga pukul 21.00 upaya pemadam kebakaran Cinere Belleveu masih terus dilakukan. Ruang bawah dilakukan pendinginan agar pi tidak kembali menyala.



IRSYAN HASYIM