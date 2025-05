TEMPO.CO, Tangerang - PT Angkasa Pura II (Persero) mengoperasikan Customer Service Center di Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Customer Center yang dibangun untuk menggantikan fungsi gerai tiket pesawat itu kini multifungsi. "Selain menjawab kebutuhan terkait dengan pelayanan bandara atau maskapai, juga berfungsi sebagai pemandu wisata," ujar Direktur Utama PT Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi, Sabtu, 5 September 2015



Di kantor pusat layanan ini, kata Budi, pelanggan bandara maupun maskapai bisa mendapat solusi secara cepat atas berbagai keluhan atau kebutuhan mereka terkait dengan pelayanan bandara atau maskapai. Lebih dari itu, Budi melanjutkan, pusat pelayanan pelanggan ini juga diharapkan dapat menjadi media yang tepat untuk memperlancar komunikasi antara maskapai dan penumpang terkait dengan hak dan kewajiban setiap pihak. Khususnya jika terjadi keterlambatan keberangkatan, sehingga menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.



Petugas yang bekerja, menurut Budi, juga dibekali dengan wawasan yang luas tentang Indonesia, khususnya destinasi wisata di Nusantara. "Fungsinya diperluas dan kini lebih multifungsi," katanya.



Dua kantor pusat layanan ini telah resmi dioperasikan pada Jumat, 4 September 2015. Customer Service Center Terminal 2 ditempati petugas pelayanan pelanggan dari Angkasa Pura II dan PT Garuda Indonesia Tbk. Adapun Customer Service Center Terminal 3 ditempati petugas dari Angkasa Pura II, AirAsia, dan Lion Air.



Setelah Bandara Soekarno-Hatta, Budi mengatakan, Angkasa Pura II juga segera mengoperasikan Customer Service Center di bandara-bandara lain yang ada di bawah lingkungan Angkasa Pura II, seperti Kualanamu, Medan; Padang; Jambi; Pekanbaru; dan Pontianak secara bertahap.



Ruangan Customer Service Center ini dilengkapi dengan mesin antrean, survei layanan pelanggan melalui layar sentuh atau melalui formulir, serta mesin self check. Director of Airport Services and Facility Angkasa Pura II Ituk Herarindri mengatakan, bertepatan dengan peringatan Hari Pelanggan, perusahaan juga meluncurkan seragam baru untuk petugas customer service dengan corporate colour batik serta modern.



JONIANSYAH