TEMPO.CO, London - Pemain dengan bayaran sepuluh besar termahal pada Liga Premier Inggris kebanyakan berasal dari klub Chelsea dan Manchester City. Meskipun begitu, satu-satunya pemain Manchester United, Wayne Rooney, merupakan pemain termahal pada Liga Inggris hingga kini.



Penyerang Wayne Rooney mendapat bayaran termahal di liga bergengsi itu, dengan pendapatan 260 ribu pound sterling atau Rp 5,7 miliar setiap pekan. Pada Februari 2014, ia meneken kontrak 5,5 tahun dengan Old Trafford. Dengan kata lain, Rooney memperoleh 73 juta pound sterling atau Rp 1,6 triliun selama periode itu.



Pemain Manchester City paling banyak berada dalam daftar sepuluh pemain termahal Liga Inggris. Sebanyak lima dari sepuluh pemain Manchester City berada pada peringkat ini. Sergio Aguero dan Yaya Toure merupakan pemain termahal di Manchester City dengan nilai kontrak 240 ribu pound sterling atau Rp 5,2 miliar per pekan.



Sergio meneken kontrak selama lima tahun dan Toure selama empat tahun dengan tim tersebut. Kontrak itu menjadikan mereka sebagai pemain termahal kedua yang merumput pada Liga Inggris setelah Rooney. Pemain termahal Manchester City lainnya adalah David Silva, dengan bayaran 200 ribu pound sterling atau Rp 4,4 miliar per minggu. Ia dikontrak Manchester City selama lima tahun.



Berikut ini daftar sepuluh pemain dengan bayaran termahal setiap minggu pada Liga Inggris menurut Daily Mail.



1. Wayne Rooney (Man Utd) £ 260 ribu

2. Sergio Aguero (Man City) £ 240 ribu

3. Yaya Toure (Man City) £ 240 ribu

4. Eden Hazard (Chelsea) £ 220 ribu

5. David Silva (Man City) £ 200 ribu

6. Mesut Ozil (Arsenal) £ 190 ribu

7. Raheem Sterling (Man City) £ 180 ribu

8. Cesc Fabregas (Chelsea) £ 170 ribu

9. Kevin De Bruyne (Man City) £ 170 ribu

10. John Terry (Chelsea) £ 160 ribu



DAILY MAIL | GURUH RIYANTO