Daihatsu Rilis 5 Mobil Konsep, Akankah Diboyong ke Indonesia?

TEMPO.CO , Jakarta - Daihatsu Motor Co. Ltd. resmi akan merilis lima mobil konsepnya pada ajang Tokyo Motor Show mulai Jumat, 27 Oktober 2017. Dari kelima mobil konsep itu, manakah yang paling realistis masuk ke pasar Indonesia?

Kelima mobil konsep yang segera diperkenalkan Daihatsu Motor Co. Ltd. (DMC) adalah mobil listrik DN (Daihatsu New) Pro Cargo, sedan DN Compagno, DN-U Space kelas kei car atau mobil mini kelas 600 cc, DN Trac kelas SUV kompak, dan DN Multisix kelas MPV enam penumpang.