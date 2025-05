Dapat Hibah Mobil Listrik, ITS Gunakan untuk Riset

Perbesar

Mobil karya mahasiswa ITS mendapat antusias saat peluncuran di Institut Teknolgi Sepuluh Nopember, Surabaya, Jatim (25/4). Mobil tenaga listrik tersebut bernama EZZY ITS 1 dan EZZY ITS 1.1, mobil Sapu Angin Surya, dan mobil Sport Lowo Ijo. TEMPO/Fully Sya