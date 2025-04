David dan Victoria Beckham Cium Bibir Anak, Benar atau Salah?

TEMPO.CO , Jakarta - David Beckham dikritik karena mencium bibir putrinya, Harper Seven Beckham pada Juni 2017. Tahun lalu, Victoria Beckham juga dikecam karena melakukan tindakan serupa kepada anaknya. Sebab, mencium bibir anak dianggap kurang pantas.

Victoria Beckham memeluk anaknya Brooklyn Beckham, saat berada diatas pannggung Glamour Women of the Year Awards setelah menerima penghargaan di New York, 9 November 2015. REUTERS/Carlo Allegri