TEMPO.CO, Jakarta - Warga yang hendak bekerja di Jakarta pada Kamis pagi, 23 April 2015, harus menghindari kawasan segitiga emas. Pada pukul 06.30 sampai 09.30, polisi bakal menutup Jalan Jenderal Sudirman, M.H. Thamrin, kawasan Kuningan, dan Jalan Gatot Subroto.



"Delegasi Konferensi Asia-Afrika akan mengadakan pertemuan di Jakarta Convention Center dan gedung DPR, Senayan," kata Kepala Subdirektorat Pendidikan dan Rekayasa Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Warsinem kepada Tempo, Rabu, 22 April 2015.



Para delegasi menginap di 18 hotel yang tersebar di kawasan Senayan, Kuningan, M.H. Thamrin, dan Jenderal Sudirman. Mereka harus sampai di kedua lokasi pertemuan pada Kamis, 23 April 2015, pukul 08.45.



Untuk acara di gedung DPR yang bertema “Parliamentary Conference to Commemorate The 60th Anniversary of the Asian African Conference” yang dimulai pukul 08.30, jalan di sekitar gedung juga akan ditutup. Selain Jalan Gatot Subroto yang ditutup, Jalan Asia-Afrika, Gelora, akan dialihkan. "Waktunya sama untuk penutupan acara di JCC," ujarnya.



Pada penutupan jalan itu, ucap Warsinem, jalan akan steril dari kendaraan. Jalanan hanya bisa dilewati kendaraan tamu negara beserta protokolnya. "Semua angkutan umum, seperti bus Transjakarta, tidak bisa lewat," ucapnya.



Menurut Warsinem, penutupan jalan di kawasan segitiga emas juga akan dilakukan sore hari ketika para delegasi kembali dari JCC dan gedung DPR ke hotel masing-masing. Alhasil, warga yang pulang kantor harus mencari jalur alternatif.



HUSSEIN ABRI YUSUF