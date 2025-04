Diakah Mr. Right untukmu? Cari Tahu Lewat Kencan Pertama

TEMPO.CO, Jakarta - Kencan pertama banyak digunakan orang untuk mengenal lawan jenis lebih jauh dalam waktu singkat. Ini berguna untuk memastikan apakah pria yang sedang bersamamu cocok untuk dibawa ke tahap hubungan yang lebih serius atau tidak.



Agar kamu tak salah menilai karakternya, ada tip dalam kencan pertama bisa menjadi panduan. Dengan mengetahui lebih cepat kekurangan pasangan yang sifatnya fatal, kamu tak perlu membuang waktu memberi dia kesempatan lewat kencan kedua.



1. Tatapannya terpaku pada layar ponsel

Seseorang yang secara konstan memeriksa notifikasi di ponselnya saat sedang berduaan denganmu bukan hanya tidak sopan, tapi juga tanda dia tidak terlalu tertarik denganmu.



2. Bersikap kasar kepada pelayan

Kamu dan dia melakukan kencan pertama di sebuah restoran. Dia kemudian bertingkah kasar ke pelayan. Entah maksudnya ingin memamerkan kekuasaan atau sekadar arogan, lebih baik hapus dia dari daftar calon pasanganmu.



3. Genit kepada wanita lain di hadapanmu

Hei, bukankah kamu yang sedang dia kencani? Kok, bisa-bisanya masih jelalatan memperhatikan wanita lain. Kalau kamu menolerir kebiasaan ini, siap-siap saja melihatnya kelakuan ini di sepanjang hubungan kalian.



4. Terus membicarakan mantan

Mengingat mantan salah satu tanda hati yang belum move on. Lebih baik, biarkan dia menyelesaikan masalahnya dulu. Kamu tak perlu repot mengatur kencan kedua dengan orang yang belum siap menyerahkan hatinya untukmu.



5. Dia memperlihatkan tanda mengatur dan mengontrol

Dalam kencan pertama, kamu dan dia belum terikat komitmen apapun. Jika belum apa-apa dia sudah terlihat mengatur dan menguasaimu, segera blokir nomor kontaknya dari ponselmu. Memangnya kamu mau, dihubungi dan diatur-atur untuk kencan kedua?



6. Dia memberi sinyal mengajakmu berhubungan intim

Tidak berpengalaman sekalipun, kamu pasti akan merasakan jika dia memberi sinyal ke arah sana pada kencan pertama. Jangan merasa bersalah untuk menolaknya. Segera tinggalkan dia saat itu juga.



TABLOIDBINTANG



