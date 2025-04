TEMPO.CO, Jakarta -Sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal Nature, menunjukkan bahwa diantara warga negara-negara lain, orang Indonesia paling jarang berjalan kaki. Dalam sehari orang kita rata-rata hanya berjalan 3.513 langkah per hari.

Negara yang warganya paling rajin berjalan kaki adalah Hong Kong. Studi yang dilakukan para peneliti Standford itu mengungkapkan hampir semua orang di Indonesia mempunyai masalah serius dengan berjalan.

Cara menarik datanya adalah dengan menggunakan aplikasi pada ponsel pintar untuk menghitung langkak kaki pengguna. Studi yang berjudul Large-scale physical activity data reveal worldwide activity inequality tersebut belum lama ini dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang cukup populer dikalangan ilmuwan, Nature. Para peneliti ingin memberikan data dengan cakupan lebih luas dan mendalam mengenai hubungan antara aktivitas fisik (dalam hal ini berjalan kaki) dan obesitas.

Sampel yang digunakan adalah 717.000 laki-laki dan perempuan di 111 negara selama 95 hari. Studi tersebut menggunakan data dari ponsel pintar untuk menganalisa kebiasaan jalan kakimereka.

Hasilnya, negara yang penduduknya paling rajin jalan kaki ialah Hong Kong. Sementara Indonesia, hadir pada urutan buncit, 46, dengan rata-rata hanya 3.513 langkah saja per hari.

Negeri tirai bambu, Cina kemudian menempati urutan kedua dengan rata-rata 6.189 langkah per hari.



Di posisi sembilan ada Singapura dengan 5.674 langkah per hari. Diikuti dengan Australia yang ada diurutan ke-28 dengan 4.914 langkah per hari, Filipina diurutan ke-43 dengan 4.008 langkah per hari dan satu tingkat di atas Indonesia, urutan ke-45, Arab Saudi dengan 3.513 langkah per hari.



Data tersebut merepresentasika rata-rata pengguna ponsel pintar yang memiliki alat untuk melacak jumlah langkah kaki per hari di masing-masing negara.

DAILYMAIL.CO.UK| ESKANISA RAMADIANI

Catatan redaksi: naskah ini sudah mengalami editing ulang pada 13 Juli,pukul 16.28