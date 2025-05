Dibayar Rp 292 Miliar, Mourinho Tetap Kalah Dari Guardiola

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United dikabarkan telah sepakat dengan nilai kontrak 15 juta poundsterlin atau sekitar Rp 292 miliar pertahun untuk menggunakan jasa Jose Mourinho sebagai manajer musim depan. Nilai itu tetap menjadikannya manajer dengan bayaran tertinggi kedua di dunia, kalah dari Joseph Guardiola.



Jumlah uang yang diterima Mourinho masih kalah dibandingkan dengan nilai kontrak Joseph Guardiola yang akan menangani Manchester City musim depan. Guardiola dikabarkan mendapat bayaran 20 juta poundsterling atau sekitar Rp 390 miliar per tahunnya. Di Bayern Munchen, Guardiola mendapat bayaran senilai 14,8 juta poundsterling atau sekitar Rp 288 miliar per tahun.



Manajer Arsenal, Arsene Wenger, menjadi manajer dengan bayaran tertinggi ketiga. Pria asal Prancis itu mendapatkan gaji 8,3 juta poundsterling per tahun atau sekitar Rp 162 miliar hingga akhir kontraknya 2017 nanti.



Meskipun demikian, bayaran Mourinho itu jauh lebih besar dibanding saat dirinya menangani Chelsea. Di klub London biru itu Mourinho mendapatkan kontrak bernilai 10,5 juta poundsterling per tahunnya atau sekitar Rp 204 miliar.



Nilai kontrak Mourinho juga jauh lebih besar ketimbang nilai kontrak Louis van Gaal yang akan digantikannya. Van Gaal hanya mendapat gaji 7,6 juta poundsterling atau sekitar Rp 148 miliar per tahunnya saat ini.



Berikut daftar 10 Manajer dengan bayaran tertinggi di dunia :







1. Pep Guardiola Manchester City 20 Juta Poundsterling (Saat ini di Bayern Munich £14.8m)

2 Jose Mourinho Manchester United(Musim Depan) 15 Juta Poundsterling

3 Arsene Wenger Arsenal 8,3 Juta Poundsterling

4 Louis Van Gaal Manchester United 7,3 Juta Poundsterling

5 Jurgen Klopp Liverpool 7 Juta Poundsterling

6 Jose Enrique FC Barcelona 7 Juta Poundsterling

7 Rafael Benitez Real Madrid 5,6 Juta Poundsterling

8 Roberto Mancini Inter Milan 4,3 Juta Poundsterling

9 Antonio Conte Italy 3,95 Juta Poundsterling

10 Manuel Pellegrini Manchester City 4,2 Juta Poundsterling



DAILYSTAR|DAILYMAIL|FEBRIYAN