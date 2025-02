Perbesar

Gelandang AS Roma Bryan Cristante mendapat kartu merah dari wasit Tobias Stieler ketika melawan FC Porto dalam laga leg pertama play-off fase gugur Liga Europa 2024/2025 di Estadio Do Dragao, Porto, Portugal, 14 Februari 2025. FC Porto vs AS Roma bermain imbang 1-1. Reuters/Pedro Nunes