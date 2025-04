TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, bertemu Komunitas Reggae Indonesia membahas perkembangan musik. Djarot, yang didampingi anaknya, bertemu dengan komunitas reggae pukul 16.20 WIB.



Koordinator Komunitas Reggae Indonesia, Conrad, mengatakan pertemuan ini agar komunitasnya mendapatkan tempat di Jakarta. "Kami ingin semua kreativitas di Indonesia ada wadahnya," kata Conrad di Pisa Cafe, Jakarta, Ahad 16 April 2017.

Menurut Conrad, sejauh ini pemerintah DKI Jakarta masih berfokus pada pengembangan olahraga. Padahal, kata Conrad, seni pun bisa menjadi sarana untuk mengharumkan Indonesia. Terlebih lagi, kalangan musikus Reggae yang kerap dikonotasikan negatif di masyarakat. "Kita pengen Jakarta menjadi kota yang kreatif," kata Conrad.



Pertemuan berlangsung hangat, cair, dan dipenuhi candaan selama kurang lebih satu jam. Komunitas yang dimotori Conrad pun mengundang Djarot untuk bernyanyi bersama. Dari lagu Kolam Susu besutan Koes Plus sampai Can't Help Falling in Love milik Elvis Presley.



Djarot mengaku familiar dengan musik reggae. Dia pun menantang komunitas ini untuk mengumpulkan musikus reggae untuk membuat konser bersama. "Musik reggae ini beradaptasi dengan lingkungannya. Semua lagu bisa direggaekan," kata Djarot.



Djarot pun menambahkan reggae berkarakter musik yang hidup dan menggembirakan. Menurut dia, tak ada kesedihan dan kegalauan dalam lagu-lagu reggae. "Maka mari berdamai dengan keanekaragaman yang ada di Jakarta," kata Djarot.



ARKHELAUS W.