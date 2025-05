DPRD Pusing Peserta Reses Minta Uang Transportasi

TEMPO.CO , Semarang : Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah selama sepekan ini akan melakukan reses. Sejak Senin-Sabtu, 16-21 Maret 2015, 100 anggota Dewan akan turun ke lapangan menyerap aspirasi dari para konstituennya.



Anggaran negara sebesar Rp 1,5 miliar dikucurkan untuk keperluan reses tersebut.



"Saya akan melakukan pertemuan dengan warga dan kunjungan-kunjungan ke lapangan," kata anggota Komisi Bidang Infrastruktur DPRD Jawa Tengah, Ngainirrichadl, kepada Tempo di Semarang, Senin 16 Maret 2015.



Anggota Dewan dari fraksi PPP ini akan turun ke beberapa desa untuk menyerap aspirasi masyarakat, seperti Kecamatan Beringin, Sumowono, Bandungan di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal.



Meski sudah diberi anggaran untuk reses, Ngainirrichadl merasa anggaran tersebut kurang. Salah satu masalahnya adalah saat mengumpulkan warga maka mereka meminta uang transportasi.



"Sementara anggaran reses hanya untuk konsumsi, tak ada anggaran transportasi. Padahal peserta reses selalu meminta uang transportasi," kata Ngainirrichadl.



"Untuk itu, item uang transportasi bagi peserta (reses) seharusnya ada," kata dia.



Sekretaris DPRD Jawa Tengah Indra Surya mengatakan, para anggota Dewan mendapat beberapa item anggaran, seperti lump sum sebesar Rp 370 ribu dan tunjangan uang representasi Rp 150 ribu per hari.



"Karena reses enam hari, maka ada lump sum dan uang representasi Rp 3,1 juta per anggota," kata Indra.



Setiap anggota Dewan juga mendapat uang konsumsi untuk 600 orang konstituen. Nilainya Rp 20 ribu per konstituen. Sehingga anggaran konsumsi itu sebesar Rp 12 juta per anggota.



Dalam melakukan pertemuan dengan konstituen, para wakil rakyat itu ada anggaran untuk sewa gedung, sewa sound system, dan penggandaan materi. Indra menegaskan semua anggaran tersebut sudah sesuai dengan peraturan.



Selama satu tahun, para anggota DPRD mendapatkan jatah reses tiga kali. Untuk tahun ini, reses para anggota dewan difasilitasi staf dari sekretariat dewan, seperti konsumsi, penggandaan meteri, gedung, dan fasilitas pendukung lainnya. "Semua keperluan administrasi dewan selama reses difasilitasi oleh staf sekretaris dewan," katanya.



Hasil reses akan dilaporkan melalui sidang paripurna DPRD, yang kemudian menjadi dasar penyusunan program di masa mendatang.



ROFIUDDIN