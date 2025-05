TEMPO.CO, Jakarta - Corporate Communications Nine Sport Gerry A. Yesaya mengatakan ada dua acara bersama klub sepak bola AS Roma yang batal digelar pada hari ini. Dua kegiatan tersebut yakni coaching clinic serta meet and greet.



"Kami juga belum mengetahui pasti alasan mengapa AS Roma membatalkan dua acara tersebut," ujar Gerry ketika dihubungi Tempo, Sabtu, 25 Juli 2015.



Pembatalan dua acara tersebut, Gerry mengatakan, bisa menimbulkan kekecewaan baik bagi Romanisti, sebutan bagi penggemar AS Roma, maupun anak-anak yang rencananya mendapatkan tips bermain sepak bola dari para punggawa tim berjulukan Serigala Merah tersebut.



"Pada dasarnya kami tak mengharapkan acara tersebut batal, dan kami pun telah menyiapkan dengan maksimal seluruh rangkaian acara," kata Gerry.



Kendati dua acara tersebut batal, Gerry menjelaskan, sejumlah acara lain, seperti sesi latihan tim dan laga bertajuk AS Roma Day 2015, tetap digelar. "Untuk agenda lainnya tak ada perubahan," ucapnya.



Berdasarkan jadwal kegiatan AS Roma hari ini, seharusnya Francesco Totti dan kawan-kawan akan memberikan coaching clinic kepada 40 anak.



Setelah itu, semua punggawa Serigala Merah akan melakukan kegiatan meet and greet alias bertemu dengan penggemar. Sedianya 60 pemegang tiket acara ini akan mendapat tanda tangan para pemain As Roma dan kesempatan berfoto bersama Totti dan kawan-kawan.



Pada pukul 11.30, klub yang merumput di Liga Italia Seri A ini akan melakukan sesi latihan yang tertutup bagi media. Setelah melakukan pertandingan pada malam hari, anak-anak asuhan Rudi Garcia itu dijadwalkan meninggalkan Indonesia pada pukul 21.40.



Laga bertajuk AS Roma Day 2015 akan berlangsung malam ini, Sabtu, 25 Juli 2015, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam pertandingan tersebut, Roma akan dibagi menjadi White team dan Red Team. Laga tersebut akan berlangsung selama 2 x 45 menit.



Untuk memeriahkan AS Roma Day 2015, promotor menggandeng selebritas Julie Estelle dan Julia Perez. Julie akan menjadi ikon Red Team, sedangkan Julia Perez di White Team.



GANGSAR PARIKESIT