TEMPO.CO, Jakarta - Dua pemain klub Italia, AS Roma, sempat tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, karena urusan keimigrasian. Sebagaimana diinformasikan Gerry A. Yesaya dari bagian Komunikasi Korporat Nine Sport, promotor kedatangan AS Roma ke Indonesia, dua pemain yang tertahan itu berasal dari Pantai Gading.



"Gervinho (Yao Kouassi) dan Seydou Doumbia tertahan di Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta," kata Gerry kepada wartawan yang menunggu dimulainya konferensi pers kedatangan AS Roma di Hotel Shangri-La, Jakarta, Jumat malam, 24 Juli 2015.



Gerry menjelaskan, para pemain AS Roma yang lain sebenarnya bisa saja pergi menuju hotel lebih dulu. Tapi mereka lebih memilih menunggu keduanya yang masih harus menyelesaikan urusan dengan pihak Imigrasi. Akibatnya, jumpa pers tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal semula, yaitu 18.30. Acara baru bisa dimulai pukul 22.00.



Dalam jumpa pers tersebut, hadir pemain AS Roma, Radja Nainggolan, CEO AS Roma Italo Zanzi, aktris Julia Perez, dan perwakilan dari Kedutaan Besar Italia di Indonesia, Allesandro Garbellini.



Pemain-pemain AS Roma datang ke Jakarta untuk menjalani rangkaian kegiatan bertajuk AS Roma Day 2015, yang akan berlangsung Sabtu, 25 Juli 2015. Selain melaksanakan klinik pelatihan dan pertemuan dengan fan, pemain-pemain AS Roma akan menjalani sebuah pertandingan. Mereka akan dibagi menjadi dua tim, yaitu White Team dan Red Team. Kedua tim akan menjalani laga yang berlangsung selama 2 x 45 menit.



GANGSAR PARIKESIT