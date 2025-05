Eks Menteri Keuangan Prediksi Rupiah Tembus 13 Ribu

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Universitas Indonesia, Chatib Basri, memprediksi nilai tukar rupiah akan terus merosot tahun ini. “Hingga semester satu nanti sebesar Rp 12.900-13.000 per dolar Amerika Serikat,” ujarnya di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2015. Angka ini lebih tinggi daripada asumsi APBN 2015 sebesar Rp 11.900 per dolar AS.



Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II itu mengatakan nilai rupiah akan mengalami penurunan karena faktor eksternal dan internal mengalir mengikutinya. “Tapi tidak perlu khawatir,” katanya. (baca: Organda: Tarif Angkutan Tak Cuma Ditentukan BBM)



Chatib menekankan, penurunan nilai tukar rupiah memang wajar dan tidak bisa dihindari lagi. Apa pun yang dilakukan pemerintah, dia melanjutkan, tidak akan bisa menghentikan laju depresiasi rupiah. “Situasi ekonomi seluruh dunia sedang turun, kecuali Amerika Serikat,” katanya.



Apalagi, kata Chatib, faktor yang paling mendasari penurunan ini adalah spekulasi kenaikan bunga The Fed dan perlambatan ekonomi Cina. Amerika dan Cina adalah dua negara ekonomi terbesar di dunia.



Chatib mengatakan situasi ini harus bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak ekspor. Depresiasi membuat biaya ekspor secara alami akan semakin murah, sedangkan nilai biaya impor naik. “Masalahnya, 65 persen ekspor kita mayoritas dari energi dan komoditas yang juga mengalami tren penurunan,” katanya.



Meskipun nilai tukar rupiah selalu turun dan mencapai tingkat depresiasi 2 persen, kata Chatib, hal ini masih lebih baik ketimbang negara lain di seluruh dunia. Pertumbuhan Indonesia pada 2014 yang mencapai 5,1 persen produk domestik bruto adalah yang terbaik di bawah Cina dan India.



ANDI RUSLI