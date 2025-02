Empat Kaki Prabowo dalam Politik dan Kekuasaan

Neni menyampaikan kepada Teddy bahwa dia dan Satryo sudah berdialog di rumah dinas menteri di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Senin malam, 20 Januari 2025. Dia mengatakan isu pemecatan hanya miskomunikasi. “Kami saling memaafkan dan berjanji tak memperpanjang permasalahan,” ujar Neni. Teddy juga menegur dua utusan khusus Presiden, Miftah Maulana Habiburrahman dan Raffi Ahmad . Miftah dihujani kritik karena menghina pedagang es teh dalam salah satu pengajian. Sedangkan pengawal mobil dinas Raffi dinilai bersikap arogan di jalan. Dalam diskusi 100 hari Prabowo secara daring pada Kamis, 23 Januari 2025, Head of the Department of Politics and Social Change Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai Teddy berupaya menjaga citra Prabowo. “Pemerintah berupaya menghindari kontroversi,” ucap Arya. Peran Mayor Teddy tak hanya mengurus masalah yang viral di media sosial. Selain menjabat Sekretaris Kabinet, ia merangkap sekretaris pribadi Prabowo. Dua pejabat di Kabinet Merah Putih dan petinggi di Koalisi Indonesia Maju menuturkan, Teddy menjadi orang yang paling melekat dengan Prabowo dan berperan dalam berbagai persoalan strategis. Teddy ikut menjembatani komunikasi Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri . Tiga petinggi PDI Perjuangan menyebutkan sepanjang tahun ini setidaknya Prabowo dan Megawati dua kali berkomunikasi secara daring. Satu pertemuan digelar lewat aplikasi Zoom selama 8 menit, satu lagi lewat panggilan video dengan telepon seluler milik Teddy. Juru bicara PDIP, Cyril Raoul Hakim, tak membantah ataupun membenarkan informasi tersebut. “Ada komunikasi di antara orang-orang dekat untuk membawa pesan dari kedua tokoh tersebut,” katanya, Rabu, 29 Januari 2025. Komunikasi Prabowo dengan Megawati mandek karena PDIP berselisih dengan Joko Widodo, ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka .

Langkah Prabowo yang kerap mempercayakan tugas kepada militer dinilai tak terlepas dari latar belakangnya sebagai tentara. “Ada kecenderungan ketidakpercayaan terhadap sosok sipil sehingga dia pada akhirnya akan selalu lari ke tentara,” ucap peneliti Institute of Southeast Asian Studies-Yusof Ishak Institute, Singapura, Made Supriatma, Jumat, 24 Januari 2025.



Prabowo juga menunjuk Sjafrie sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) pada 14 Desember 2024. Sjafrie bertanggung jawab kepada Prabowo. Pembentukan DPN menuai kontroversi karena Indonesia sudah punya Dewan Ketahanan Nasional sejak 1999. Apalagi DPN berwenang “melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh presiden”. “Fungsi lain yang tak jelas itu bisa membuat kewenangan DPN menjadi tak terbatas,” kata Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf dalam diskusi 100 hari pemerintahan Prabowo di kantor Tempo.



Sjafrie turut menyeleksi kandidat menteri di kabinet Prabowo, terutama mereka yang berasal dari kalangan militer. Sjafrie Sjamsoeddin tak merespons permintaan wawancara Tempo hingga Jumat, 31 Januari 2025. Begitu pula Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Frega Wenas Inkiriwang.



Prabowo juga melibatkan Hashim Djojohadikusumo dalam pemerintahan. Hashim menjadi utusan khusus presiden dalam acara Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Conference of the Parties Ke-29 di Baku, Azerbaijan, pada November 2024. Dipilihnya Hashim mendapat kritik keras dari kelompok masyarakat sipil.



Hashim juga didapuk menjadi Ketua Dewan Penyantun Museum dan Cagar Budaya. Menteri Kebudayaan sekaligus politikus Gerindra, Fadli Zon, menyebutkan Hashim akan mengajak filantrop, pengusaha, dan pencinta cagar budaya membantu pendanaan museum yang membutuhkan. “Mereka ikut membantu penggalangan dana,” tutur Fadli, Senin, 20 Januari 2025.



Selama masa transisi pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo Subianto, Hashim juga aktif menjaring nama calon menteri dari kalangan keluarga, orang dekat Prabowo, dan pengusaha. Dua kolega Prabowo menyebutkan salah satu yang diajukan Hashim adalah keponakannya, Thomas Djiwandono, yang ditunjuk menjadi Wakil Menteri Keuangan.



Hashim juga mengambil peran dalam kisruh perebutan kursi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia antara Anindya Bakrie dan Arsjad Rasyid. Hashim datang ke musyawarah nasional luar biasa yang digelar Anindya. Ia kemudian menjadi ketua dewan penasihat di kepengurusan Anindya.



Seorang petinggi Kadin menyebutkan Hashim mencoba menjembatani Anindya dengan Prabowo. Salah satu caranya adalah mengajak Anindya dalam kunjungan luar negeri Prabowo ke Cina. Hashim tak merespons pesan ataupun panggilan telepon Tempo hingga Jumat, 31 Januari 2025.



Kecenderungan Prabowo memilih orang dekatnya untuk memenuhi keinginan dan menjalankan program kerjanya juga ditunjukkan para presiden sebelumnya. Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, menjadikan Sudi Silalahi orang kepercayaannya. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mempercayai Mahfud Md. Sedangkan Jokowi memilih Pratikno sebagai tangan kanannya.



“Kesamaannya, mereka orang yang punya hubungan lama,” ucap Head of the Department of Politics and Social Change CSIS Arya Fernandes.



Kecenderungan dalam 100 hari Prabowo berkuasa menunjukkan ia menerapkan sistem komando dan kontrol yang terpusat pada dirinya. Prabowo juga dibantu segelintir orang dekatnya yang menjadi kaki tangan untuk menopang pemerintahan. “Lewat mereka, Prabowo memegang komando untuk mengakomodasi semua kekuatan,” kata Made Supriatma. ●