Facebook dan Twitter Bergabung dengan Jaringan Anti-Hoax

TEMPO.CO, Jakarta - Facebook dan Twitter menggabungkan diri dengan jaringan beranggotakan 30 perusahaan media dan teknologi untuk memerangi berita palsu (hoax) dan meningkatkan kualitas informasi di media sosial.



Menurut Reuters, jaringan bernama "First Draft Coalition", yang dibentuk pada Juni 2015 dengan dukungan dari perusahaan induk Google, Alphabet Inc, tersebut mempunyai misi menciptakan kode etik independen dan mempromosikan literasi berita kepada pengguna media sosial.



Mereka juga berencana meluncurkan perangkat yang berfungsi memverifikasi kebenaran sebuah berita.



Perangkat itu akan diluncurkan pada akhir Oktober mendatang, kata Jenni Sargent, Direktur Pelaksana Jaringan First Draft Coalition, melalui surat elektronik.



Beberapa anggota koalisi tersebut di antaranya surat kabar New York Times, Washington Post, Buzzfeed News, Agence France-Presse, dan CNN.



Facebook, yang merupakan jaringan media sosial terbesar di dunia dengan jumlah pengguna bulanan sekitar 1,7 miliar orang, telah berulang kali dikritik karena secara tidak langsung berperan menyebarkan informasi dan berita palsu.



Sedangkan Twitter, yang punya pengguna harian sekitar 140 juta orang, selama ini memainkan peran penting dalam menyebarkan berita terhangat dan laporan langsung dari saksi mata.



Pada Agustus lalu, Facebook meningkatkan penggunaan otomatisasi untuk menyeleksi topik paling hangat dengan fitur "Trending" sebagai cara untuk mengurangi bias.



Sedangkan Twitter, pada Juli lalu, menghapus unggahan dari kelompok-kelompok radikal yang memuja-muja serangan teror truk di Nice, Prancis. Atas kebijakan itu, mereka dipuji sejumlah lembaga pemantau media.



ANTARA