Fenomena The Dress, Pria Ini Bikin Tatonya

TEMPO.CO, Los Angeles - Fenomena The Dress belakangan ini cukup santer dibahas di dunia maya. Pertanyaan, 'Apakah dres ini berwarna biru dan hitam atau putih dan emas' menjadi pertanyaan paling populer pekan ini.



Bukan hanya, di dunia maya. Di kehidupan nyata pun fenomena The Dress ini pun menjadi tren. Dilansir DailyNews, Senin 2 Maret 2015, Daniel Howland seorang pria, 24 tahun di texas menjarah tubuhnya dengan tato bergambar gaun fenomena tersebut.



Howland menato betisnya dengan gambar gaun berwarna biru dan hitam. Di atas gambar gaun tersebut juga tertera 'White And Gold?'.



"Saya melakukannya hanya untuk seru-seruan," kata Howland. "Saya mengikuti meme sosial dan saya melihat semua hal yang terjadi di sekitar saya".



Berbagai tanggapan pun datang, setelah Howland membuat tato The Dress. Beberapa temannya, menganggapnya konyol karena setelah fenomena dres itu hilang, tato itu tidak akan bermakna lagi.



Sebelumnya fenomena The Dress sempat menjadi perdebatan. Kontroversi dari warna gaun tersebut bahkan sempat dibicarakan para selebritas dunia. Kim Kardashian dan Kanye West, Taylor Swift, bahkan Justin Bieber.



"Gaun ini berwarna apa? Aku melihatnya putih dan emas. Kanye melihatnya hitam dan biru. Siapa yang buta warna?" begitu tulis Kim.



RINA ATMASARI | DAILYNEWS