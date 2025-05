TEMPO.CO, Bandung - Persib Bandung bakal melakoni laga penyisihan terakhir Grup C Piala Jenderal Sudirman di Stadion Deltra Sidoarjo, Senin, 30 November 2015. Kali ini skuad Maung Bandung harus meladeni permainan Persatuan Sepak Bola (PS) TNI yang kini menduduki puncak klasemen.



Salah satu gelandang Persib, Firman Utina, memotivasi teman-temannya untuk berusaha memenangkan laga nanti malam demi menjaga nama besar Persib, meski sudah pasti gagal lolos babak delapan besar.



"Ya meskipun kami sudah pasti tidak lolos, kami tetap berusaha untuk memenangkan pertandingan dan menjaga nama besar Persib," ujar Firman saat dihubungi Tempo, Senin, 30 November 2015.



Menurut Firman, skuad PS TNI merupakan tim yang tampil cukup baik dalam laga penyisihan Grup C. Untuk itu, ia tak mau menganggap anggap enteng kekuatan lawan. "PS TNI itu tim amatir yang dihuni pemain muda berkualitas, makanya seluruh pemainnya patut kami waspadai dalam laga nanti," katanya.



Skuad arahan pelatih Djadjang Nurdjaman memang harus pasrah mengubur dalam-dalam asanya untuk bisa menembus fase delapan besar Piala Jenderal Sudirman kali ini. Performa buruk Atep cs dalam dua laga terakhir menyebabkan tim kebanggaan warga Jawa Barat itu hanya sampai fase penyisihan grup saja.



Firman menuding penyebab melempemnya performa Maung Bandung lantaran kurangnya persiapan menjelang Piala Jenderal Sudirman. Bahkan sepekan jelang dihelatnya turnamen Piala Jenderal Sudirman, Sang Maung masih kalang kabut mengumpulkan pemainnya.



"Kalau saya sih lihatnya persiapan Persib yang sangat kurang, meskipun secara materi pemain tidak banyak berubah, tapi kan kemarin anak-anak pada pulang, ada yang ikut turnamen lain, sehingga persiapan Persib jadi sangat mepet," ujar Firman.



AMINUDIN A.S.