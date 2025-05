Fitur Dual Kamera Diperkirakan Hanya Ada di iPhone Plus

TEMPO.CO, Jakarta - Analis KGI Securities, Ming-Chi Kuo, membuat prediksi tentang model iPhone 2017. Dalam prediksi berupa catatan yang dikirim ke klien, Kuo mengatakan, tatanan (setup) kamera ganda yang ditemukan pada iPhone 7 Plus akan tetap eksklusif untuk handset berukuran 5,5 inci itu dengan model tahun depan.



Analis itu mengatakan, Apple tidak berencana membuat kamera ganda tersedia pada ponsel 4,7 inci dengan harga lebih rendah dikarenakan harganya yang menelan biaya tambahan sekitar US$ 30-40 per ponsel. Kuo mengatakan, perubahan dalam dual kamera tahun depan kemungkinan besar akan mencakup penggunaan OIS dalam lensa tele.



Tahun ini, fitur stabilisasi terbatas pada lensa sudut lebar. "Merupakan tambahan menarik bagi penggemar foto dan fotografer profesional, dual kamera iPhone 7 Plus bukan fitur yang akan mengungguli pasar," kata Kuo, analis KGI Securities, dikutip dari Phone Arena, Senin, 12 September 2016.



"Seiring biayanya yang tinggi (diperkirakan lebih dari US$30-40) dan kebutuhan Apple untuk meningkatkan nilai tambah dari model paling atas dari iPhone, kami perkirakan hanya model baru paling atas dari iPhone (30-40 persen di antaranya) yang memiliki dual kamera tahun depan," ujar Kuo.



Dikarenakan tahun depan menjadi ulang tahun kesepuluh iPhone, Apple akan membuat banyak perubahan pada ponselnya yang biasanya menjadi "S year" bagi sebuah perangkat. Perubahan bisa termasuk penggunaan layar lengkung dengan tombol home tertanam di bawah layar kaca handset.



Ponsel tersebut juga bisa saja memiliki fitur layar OLED dan lengkungan di sisi handset. Ada juga yang menyebut pemindai iris.



ANTARA



