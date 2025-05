Galaxy Note7 Ditarik, Ini Reaksi Samsung Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Product Marketing Manager Samsung Electronics Indonesia, Seto Anggoro, optimistis apa yang terjadi pada telepon pintar Galaxy Note7 tidak akan mempengaruhi penjualan perangkat Samsung lainnya.



"Sebetulnya enggak ada hubungannya, kami jualan Galaxy On 7, apa pun yang terjadi pada Note7 harusnya tidak berpengaruh pada On 7 atau produk lain," kata Seto seusai peluncuran Samsung Galaxy On 7 di Jakarta, Selasa, 13 September 2016.



Menurut Seto, kondisi yang kini tengah mendera galaxy Note7 sebetulnya tergantung kepada konsumennya. Apa yang kami lakukan di Note 7 seharusnya konsumen sudah bisa baca, bagaimana Samsung bereaksi pada Note 7," ucapnya.



Sebaliknya, menurut Seto, dengan apa yang terjadi pada Galaxy Note 7, konsumen dapat melihat keseriusan Samsung dalam melayani konsumen. "Menurut saya justru menumbuhkan cofidence level konsumen bahwa Samsung memang punya tanggung jawab yang bagus, punya reaksi cepat," ujar dia.



"Dengan apa yang sudah kami lakukan di Indonesia, konsumen seharusnya lebih merasa nyaman bahwa Samsung do something ketika terjadi sesuatu," ujarnya.



ANTARA



