TEMPO.CO, California - Permainan Rocket League sudah tersedia untuk perangkat game konsil PC dan PS4 sejak Juli 2016. Sekarang giliran pengguna konsol Xbox One yang menjalankan permainan seru ini.



Psyonix, perusahaan pengembang permainan Rocket League, baru saja mengumumkan permainan ini akan tersedia untuk perangkat Xbox One pada 17 Februari 2016. Permainan Rocket League akan tersedia dengan harga US$ 20 atau sekitar Rp 270 ribu, seperti dilansir Engadget.com, Rabu, 10 Februari 2016.



Dalam paket pembelian, pengguna Xbox One akan mendapatkan tiga konten secara gratis yang dapat diunduh. Juga tersedia dua kendaraan Xbox eksklusif, termasuk dengan Gear of War.



Permainan Rocket League adalah permainan sepak bola menggunakan kendaraan atau mobil bertenaga roket sebagai pemain pertandingan. Permainan ini dibuat untuk menciptakan semangat kompetisi, yakni sambil bermain bola, pemain dapat memacu kendaraannya. Pemain dapat menciptakan gol di udara sambil melajukan kendaraan yang digunakannya.



ENGADGET | MAYA NAWANGWULAN