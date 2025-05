Ganti ke Rokok Elektrik, Perokok Terhindar dari Obesitas

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti di Inggris dan Selandia Baru menemukan potensi baru dari penggunaan rokok elektrik pada perokok yang berniat berhenti namun ingin mengontrol nafsu makan dan membatasi peningkatan berat badan yang biasa terjadi ketika berhenti.



Dalam ulasan yang dipublikasikan di jurnal Penelitian Nikotin dan Tembakau, para ilmuwan menemukan bahwa nikotin di dalam rokok yang membuat perokok cenderung makan berlebihan dan mereka menyarankan rokok elektrik yang mengandung nikotin akan tetapi tidak bertembakau, karena dapat membantu mencegah mereka dari makan terlalu banyak ketika berhenti merokok.



Rokok elektrik yang memanaskan nikotin dalam cairan beraroma, telah berkembang cepat dalam pasar global dan diperkirakan bernilai sekitar 7 miliar dolar AS pada tahun 2015 lalu.



Merokok tembakau, yang dapat menyebabkan penyakit fatal, dikenal bisa menekan nafsu makan dan perokok sering mengatakan mereka merokok untuk menjaga berat badan.



Orang-orang yang berhenti merokok sering mengatakan berat badan mereka bertambah setelah berhenti dan risiko semakin gemuk dapat mencegah perokok untuk mencoba berhenti.



"Masalah berat badan mencegah beberapa perokok untuk berhenti, sehingga kita perlu mengeksplorasi cara-cara alternatif untuk membantu (orang) mengkontrol berat badan mereka saat menghilangkan risiko tembakau," kata profesor kebijakan kesehatan Universitas Stirling, Linda Bauld.



Banyak ahli kesehatan publik berpikir rokok elektrik atau vapes beresiko lebih rendah dan menjadi alternatif bagi perokok, namun beberapa mempertanyakan keamanannya ketika digunakan dalam jangka panjang serta memperingatkan bahwa rokok elektronik tidak bebas risiko.



"Manfaat rokok elektrik bagi perokok, jauh lebih besar daripada bahayanya, dikarenakan vaping hanya memiliki sekitar lima persen risiko merokok," kata Bauld yang juga merupakan Wakil Direktur Pusat Studi Tembakau dan Alkohol Inggris.



Kendati menilai jauh lebih aman, Bauld menekankan dia dan timnya mendukung promosi rokok elektrik bagi non perokok yang ingin tetap langsing.



Bagaimanapun, para peneliti dalam ulasannya mengatakan bagi perokok yang mencoba untuk berhenti dan menjaga berat badan, rokok elektrik dengan aroma makanan mungkin dapat menciptakan sensasi makan.



Hal tersebut ditambah dengan uap dalam rokok elektronik dan gerakan tangan ke mulut saat vaping bisa memainkan peran potensial dalam membantu perokok yang mencoba untuk berhenti, agar makan lebih sedikit.



Ahli kesehatan yang tidak terlibat secara langsung dalam ulasan mengatakan temuan tersebut menarik, namun harus diperhatikan dengan kehati-hatian yang besar, terutama berkaitan dengan non perokok dan non "vaper".



"Rokok elektrik adalah strategi yang efektif untuk membantu orang berhenti merokok dan meningkatkan kesehatan mereka. Jika mereka juga membantu perokok yang berhenti untuk membatasi kenaikan berat badan, akan menjadi bonus meskipun belum terbukti," kata seorang profesor bidang diet dan kesehatan masyarakat Universitas oxford Susan Jebb.



"Akan tetapi rokok elektronik bukan bebas bahaya dan atau terbukti membantu menurunkan berat badan, tidak ada bukti mengenai itu, sehingga tidak direkomendasikan untuk non-perokok," kata Jebb.



ANTARA