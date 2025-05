Gitaris Metal Berjilbab Awalnya Ngetop di Malaysia

TEMPO.CO , Bandung: Meliani Siti Sumartini kini jadi siswa terkenal di sekolahnya sebagai gitaris metal berjilbab. Meliani mengaku kini makin banyak teman yang menyapanya di sekolah gara-gara video permainan gitarnya



"Awalnya orang-orang Malaysia yang bilang video itu ngetop di sana," ujar Meliani, Sabtu siang, 17 Januari 2015. (Baca juga: Gitaris Metal Berjilbab Jadi Terkenal di Sekolah)



Dalam video di YouTube, Meliani memainkan gitar dengan membawakan musik beraliran metal. Lagu-lagu yang dimainkan di antaranya adalah Hourglass milik kelompok musik Lamb of God dan Say Goodnight milik grup Bullet For My Valentine. Video tersebut diunggah pada Maret 2014. (Baca juga: Jago Bergitar Metal Gadis Berjilbab Bikin Heboh.)



Dalam video tersebut, jari-jari Meliani begitu lincah menari dan mencabik gitar listriknya. Mel mengambil video sendiri melalui telepon genggamnya. Meliani mengunggah video itu sebelum berangkat ke sekolah. "Diambil sebelum berangkat ke sekolah," ujar Meliani dalam keterangan di video Hourglass melalui akun Youtube-nya MelSickScreamoAnnie yang diakses Tempo, Jumat, 9 Januari 2015.



Video Mel mengundang perhatian para musikus metal. Bahkan, salah satu web musik metal dunia Metal Injection, menampilkan permainan Mel di laman mereka dengan judul Young Indonesian Girls Crushing Lamb of God Cover Will Blow You Away.



"It' just so awesome, proving that metal's reach is worldwide. Even more endearing is her description in the video: "Has taken before im going to school, i wish you're enjoying it," tulis website tersebut.



ANWAR SISWADI



