Gitaris Metal Berjilbab Jadi Terkenal di Sekolah

TEMPO.CO, Bandung - Meliani Siti Sumartini kini jadi siswa terkenal di sekolahnya sebagai gitaris metal berjilbab. Semula, siswi kelas XII Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 3 Pasundan Jurusan Administrasi Perkantoran dikenal sebagai gadis pendiam dan pintar. Peringkatnya di kelas selalu teratas.



Ketua Jurusan Administrasi Perkantoran Tini Martini mengatakan Meliani mulai terkenal di sekolah sejak akhir 2014, saat video Meliani bermain musik beraliran metal mulai beredar di YouTube. "Kami, guru-guru, tidak ada yang menyangka dia jago gitar dan suka musik metal," ujar Tini kepada Tempo di sekolah, Sabtu, 17 Januari 2015. (Baca juga: Jago Bergitar Metal Gadis Berjilbab Bikin Heboh.)



Dalam video di YouTube, Meliani memainkan gitar dengan membawakan musik beraliran metal. Lagu-lagu yang dimainkan di antaranya adalah Hourglass milik kelompok musik Lamb of God dan Say Goodnight milik grup Bullet For My Valentine. Video tersebut menjadi pergunjingan di media sosial.



Selama ini di sekolah, sosok Meliani dianggap biasa saja. Beberapa siswa mengatakan hal senada. Meliani dikenal sebagai siswi pendiam.



Ketika video itu tersebar dan mendapat komentar dari banyak orang, guru-guru sekolah secara spontan ikut menyebarkan ke media sosial. Siswa sekolah pun tergerak melakukan hal yang sama. "Walaupun sekarang jadi terkenal, di kelas, dia tetap dapat perlakuan yang sama supaya teman-temannya juga nyaman," ujar Tini.



Di sekolah, Meliani terlihat tetap tampil sebagai siswi kebanyakan. Sabtu siang, sejam sebelum masuk sekolah, ia datang sambil membawa map merah bahan belajar. Meliani mengaku kini makin banyak teman yang menyapanya di sekolah gara-gara video permainan gitarnya yang diunggahnya sejak Maret 2014 itu tersebar luas.



ANWAR SISWADI





