Gunungkidul Janjikan Santunan Korban Tebing Runtuh

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menjanjikan akan memberikan santunan kepada semua korban luka dan tewas runtuhnya tebing Pantai Sadranan, Tepus, Gunungkidul. “Santunan diberikan setelah berkas lengkap dan identifikasi korban selesai,” kata Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata Dinas Pariwisata Gunungkidul kepada Tempo, Kamis, 18 Juni 2015.



Santunan yang diambil dari retribusi masuk area wisata ini terinci korban meninggal mendapat Rp 6 juta per orang dan cacat tetap Rp 5 juta per orang. Pemerintah juga menyantuni ahli waris Rp 2,5 juta per orang dan penguburan tanpa ahli waris Rp 750 ribu per orang.



Tebing Pantai Sandranan runtuh dan menimpa para wisatawan yang kebanyakan hendak melakukan tradisi padusan menjelang puasa. Untuk sementara korban ditemukan enam orang, dua di antaranya selamat. Tapi, ada sebelas keluarga yang melaporkan saudara mereka hilang.



Bupati Gunungkidul Badingah, yang mendatangi lokasi kejadian menuturkan, musibah ini akan menjadi pelajaran bagi bagi jajarannya tentang pengamanan kawasan wisata pantai. Musababnya, seluruh sisi selatan Gunungkidul berbatasan atau memiliki kawasan wisata pantai.



"Akan ada evaluasi soal pengamanan pantai ke depan agar wisatawan lebih aman," ujarnya.



Badingah pun mengapresiasi kinerja tim evakuasi baik SAR, kepolisian, rumah sakit, dan TNI yang tak lelah melakukan evakuasi meski saat bulan puasa.



"Kami berikan apresiasi sebesar-besarnya pada tim evakuasi dan duka sedalam-dalamnya pada keluarga korban," ujarnya.



PRIBADI WICAKSONO