TEMPO.CO, Banyuwangi - Pelatih Persatuan Sepak Bola Banyuwangi (Persewangi), Banyuwangi, Jawa Timur, Bagong Iswahyudi, membidik pemain-pemain yang bermain di Liga Super Indonesia untuk menghadapi turnamen mini Sunrise of Java Cup 2015. Persewangi mengincar sejumlah nama seperti Gaston Castano, Bambang Pamungkas (Bepe), dan sejumlah pemain Persebaya.



Bagong Iswahyudi mengatakan Persewangi terpaksa mengontrak pemain lain karena saat ini Persewangi baru memiliki 13 pemain. Padahal, tiga tim yang harus dihadapi dalam turnamen mini dinilai cukup berat, yakni Timnas U-23 (Garuda All Star), Arema Cronus, dan Bali United Pusam FC.



“Kami masih negosiasi dengan beberapa pemain ISL,” kata Bagong dalam konferensi pers, Senin malam, 22 Juni 2015.



Sejumlah pemain yang sudah memberikan sinyal, menurut Bagong, adalah Muhammad Taufik yang merupakan gelandang Persib Bandung dan Slamet Nurcahyo dari Persebaya. Menurut Bagong, pemain-pemain dari luar tersebut diharapkan bisa memperkuat Persewangi. Sebab, meski Persewangi saat ini belum siap, pihaknya tak ingin Persewangi bermain asal-asalan.



Persewangi dijadwalkan bertemu dengan ketiga tim dalam turnamen tersebut. Pada 30 Juni 2015, Persewangi Banyuwangi menghadapi Timnas U-23 (Garuda All Star). Adapun kick off Persewangi vs Bali United akan berlangsung 3 Juli. Kemudian pada 5 Juli, Persewangi dijadwalkan menghadapi Arema Cronus. “Pengumpul poin terbanyak berhak membawa pulang satu unit mobil,” kata Bagong.



Bagong optimistis meski jadwal turnamen sudah dekat, Persewangi bisa meraih juara. Saat ini 13 pemain Persewangi sudah mulai berlatih.



Turnamen mini bertajuk Sunrise of Java Cup 2015 tersebut akan digelar 30 Juni-5 Juli di Stadion Diponegoro Banyuwangi. Peserta turnamen adalah Persewangi, Timnas U-23 (Garuda All Star), Arema Cronus dan Bali United Pusam FC. Turnamen mini ini untuk mengisi kevakuman musim kompetisi setelah Menteri Pemuda dan Olahraga membekukan PSSI.



IKA NINGTYAS