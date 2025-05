TEMPO.CO, Gianyar - Pelatih Bali United Pusam, Indra Sjafri menurunkan tiga penyerang sekaligus saat menghadapi Persita Tangerang pada laga terakhir babak penyisihan grup C Piala Presiden yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin, 7 September 2015.



Ketiga penyerang yang menjadi andalan Indra pada laga ini adalah Sultan Samma, I Nyoman Sukarja, dan Lerby Eliandry. Strategi itu diambil untuk mengamankan tiket ke perempat final.



Persaingan di grup C berlangsung ketat. Dari dua laga yang sudah dilakoni, Bali United memiliki poin 4 dari dua pertandingan sebelumnya melawan Persija (30 Agustus 2015) dengan skor 3-0 untuk kemenangan Bali United dan melawan Mitra Kukar (3 September 2015) dengan skor imbang 2-2.



Sedangkan Persita Tangerang saat ini memiliki poin 2 dari pertandingan sebelumnya melawan Mitra Kukar (30 Agustus 2015) dengan hasil imbang 0-0, dan pertandingan melawan Persija (3 September 2015) dengan skor imbang 1-1.



Berikut daftar pemain dua tim yang bertanding hari ini:



Tim Bali United

Pelatih:Indra Sjafri



Pemain inti:

Ngurah Komang Arya (29) - Kiper

Endra Permana (5) - Belakang

Bobby Satria (C) (13) - Belakang

Syaiful Anwar (4) - Belakang

Ricky Fajrin (8) - Belakang

Fadil (14) - Tengah

Hendra Sandi Gunawan (19) - Tengah

Sandi Sute (21) - Tengah

Sultan Samma (22) - Depan

I Nyoman Sukarja (17) - Depan

Lerby Eliandry (12) - Depan



Pemain cadangan:



Awan Setho (26) - Kiper

Adi Parwa (88) - Belakang

Sulendra (3) - Belakang

Feisianus Junius (6) - Belakang

Iswandy (51) - Tengah

Loudry (10) - Tengah

Yabes Roni (7) - Depan



Tim Persita Tangerang

Pelatih:Bambang Nurdiansyah



Pemain inti:

Usman Pribadi (2) - Kiper

Bruno Casmir (22) - Belakang

Rio Ramandika (16) - Belakang

Keri Yudiono (20) - Belakang

Erik Setiawan (45) - Belakang

Maman Abdurrahman (6) - Tengah

Suah Roni (7) - Tengah

Raphael Maitimo (17) - Tengah

Zikri Akbar (27) - Tengah

Jalwandi (8) - Depan

Andi Al Akhya (10) - Depan



Pemain cadangan:

Mukti Ali Raja (1) - Kiper

Windu Hanggoro (36) - Belakang

Fadhil (28) - Tengah

Dika Denhas (22) - Tengah

Heryansah (74) - Depan

Liandry Rivaldi (9) - Depan

Rishadi Fauzi (90) - Depan



BRAM SETIAWAN