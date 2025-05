Hadapi Peru Dini Hari Ini, Brasil Bersikap Merendah

TEMPO.CO, Temuco – Pelatih tim Brasil, Dunga, menyatakan timnya bukanlah favorit pada kejuaraan sepak bola antarnegara Copa America atau Piala Amerika 2015. Menurut dia, Cile dan Argentina difavoritkan karena Cile sebagai tuan rumah, sementara Argentina merupakan runner-up Piala Dunia 2014 di (Brasil).



Brasil menghadapi Peru pada pertandingan pertama babak penyisihan Grup C di Stadion German Becker, Kota Temuco, Cile, Senin dini hari pukul 04.30 WIB, 15 Juni 2015. Brasil berada di Grup C bersama Peru, Kolombia, dan Venezuela. Kolombia menghadapi Venezuela pada pertandingan pertama Grup C lainnya di Stadion El Teniente de Rancagua, Kota Rancagua (pukul 02.00 WIB).



Sikap merendah Dunga, itu terkait dengan kekalahan terburuk yang diderita Brasil pada Piala Dunia 2014 lalu dikalahkan Jerman 1-7 di babak semifinal. Kekalahan itu dirasakan paling memalukan oleh Brasil sepanjang sejarah sepak bola negeri yang dikenal dengan tarian samba-nya itu.



Namun di tangan Dunga diakui banyak kemajuan yang dicapai Brasil setelah terpuruk pada Piala Dunia lalu. Dalam sepuluh kali pertandingan semua dimenangkan pasukan Dunga melawan tim kuat di antaranya Kolombia, Argentina, Prancis.



“Kekuatan tim (peserta putaran final) berimbang dan kompetisi menjadi sulit karena tim-tim di Amerika Selatan semuanya berkembang dengan baik,” kata Dunga.



Sementara itu, pemain belakang Brasil, David Luiz, menyatakan tim Brasil kini lebih matang dan berpengalaman (ketimbang pada Piala Dunia lalu). “Saya yakin kami dapat merebut trofi juara. Sepak bola memberi Anda peluang untuk memperbaiki diri dengan cepat,” kataLuiz.



ESPN | AGUS BAHARUDIN

Jadwal Copa Amerika, Minggu waktu setempat, atau Senin dini hari WIB, 15 Juni 2015,

Kolombia vs Venezuela pk 02.00 WIB

Brasil vs Peru pk 04.30 WIB