Harga BBM Nonsubsidi per 1 Maret 2025: Pertamina Turun, Shell Naik

Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM pada jenis BBM nonsubsidi Dex Series. Dilansir dari mypertamina.id, harga Dexlite di Jabodetabek turun menjadi Rp 14.300 per liter dari Rp 14.600 per liter, sementara Pertamina Dex turun menjadi Rp 14.600 per liter dari Rp14.800 per liter. Harga Pertamax tetap di angka Rp 12.900 per liter, Pertamax Turbo Rp 14.000 per liter, dan Pertamax Green 95 Rp 13.700 per liter.

Di SPBU swasta, Shell Indonesia menaikkan harga beberapa jenis BBM. Dilansir dari shell.co.id, Shell Super dari Rp 13.350 per liter menjadi Rp 13.590 per liter, Shell V-Power dari Rp 13.940 per liter menjadi Rp 14.060 per liter. Shell V-Power Nitro+ naik dari Rp 14.110 per liter menjadi Rp 14.240 per liter. Tapi Shell V-Power Diesel justru turun dari Rp 15.030 per liter menjadi Rp 14.760 per liter.