Perdagangan emas di Galeri 24, Jakarta, 29 April 2025. Harga emas di Galeri 24 Pegadaian pada Selasa, 29 April 2025. Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami kenaikan pada 29 April 2025 sebesar Rp 6 ribu per gram, dari harga sebelumnya Rp 1.960.000 per gram menjadi Rp 1.966.000 per gram. Tempo/M Taufan Rengganis