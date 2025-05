Harga Susu Naik, Peternak Sapi Perah Semeru Bergairah

TEMPO.CO , Lumajang: Para peternak sapi perah di kawasan Gunung Semeru di Kecamatan Senduro kembali bergairah menyusul harga susu yang dinilai cukup tinggi. Harga susu sapi per liter saat ini di tingkat peternak antara Rp 4.500 hingga Rp 4.800 perliter.



"Dari hasil susu saja sudah mencukupi pakan, peternak sudah untung di anak sapi," kata Kepala Bidang Bina Usaha Tani Kantor Peternakan Kabupaten Lumajang Wiwin Kuswintarsih, Sabtu, 29 Agustus 2015. Setelah harga susu naik dari Rp 2.800 per liter menjadi Rp 4.500 sampai Rp 4.800



Wiwin mengatakan peternak sapi perah pernah mengalami masa-masa terburuk sekitar dua tahun lalu ketika harga susu jatuh hingga Rp 2.800 per liter dengan jumlah produksi hingga 30 ribu liter susu per hari dan jumlah populasi sekitar 6.500 sapi perah. "Saat itu harga susu turun dan harga pakan naik," katanya. Saat itu peternak banyak yang rugi.



Saat itu, populasi sapi perah sempat turun menjadi 3 ribu ekor waktu harga pakan naik. "Sekarang naik kembali sekitar 5 ribu lebih," kata Wiwin.



Saat ini sudah jarang orang jual sapi perah. Ketika harga susu jatuh sedangkan harga pakan naik, peternak tidak bersemangat. "Peternak selalu butuh tambahan dana, akhirnya ketika ada anak sapi langsung dijual. Sedang sapi tambah tua, otomatis produksi susu berkurang," katanya.



Situasinya berubah pada saat ini. "Mereka berusaha memperbanyak sendiri. Pangsa pasarnya juga menjanjikan," kata dia.



Kalau dulu hanya ada Nestle saja yang membeli susu peternak sapi perah Lumajang, tetapi sekarang ada Indolacto. "Yang berani ambil lebih tinggi daripada Nestle," katanya. Produksi susu di Senduro saat ini antara 24 ribu hingga 25 ribu liter perhari.



Di tengah bergairahnya peternak sapi perah, Wiwin mengatakan pihaknya memberikan bantuan modal ke peternak. "Kami tambah modal bibit, bantuan dari APBN," katanya.



Bagi peternak yang sudah memiliki modal, pemerintah juga memberi bantuan bunga bank. "Jika mengajukan ke bank, kami bantu bunga sehingga hanya bayar 6 persen setahun dengan bunga menurun. Misalkan pinjam Rp 300 juta, dia boleh mengangsur pertama setelah tenggang waktu 6 bulan baru mengangsur," katanya.



Namun, kata dia, ada agunannya sekitar 60 persen. "Bank yang survei, kami cuma membantu. Bunga komersil hampir 12 persen pertahun," ujarnya.



Pihaknya menargetkan jumlah populasi sapi perah menjadi 6 ribu ekor. Wiwin mengatakan memelihara sapi perah itu sama dengan memiliki bayi. Butuh peternak yang ulet. Peternak sapi perah setiap hari harus bangun jam tiga pagi, kemudian memandikan ternak dan membersihkan kandang, mengasih pakan dan memerah susu. Kemudian, jam lima pagi harus setor susu maksimal.



"Jam 7 pagi mencari rumput hingga jam 12 siang, kemudian tidur sebentar, dan jam 2 siang bangun untuk memandikan lagi serta memerah dan pukul 3 harus setor," katanya.



Seekor sapi perah ini rata-rata memproduksi 11 liter perhari sepanjang 265 hari setiap tahunnya. Usia produktif 2 tahun dan bisa hingga 8 tahun. Sedangkan puncak produksinya ketika anak kedua, bulan ketiga.



DAVID PRIYASIDHARTA