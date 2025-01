Perbesar

Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Mohammad Ahsan didampingi Hendra Setiawan saat acara Moment of Honor, Tribute to The Daddies di Istora Senayan, Jakarta, 26 Januari 2025. Acara tersebut menjadi acara perpisahan ganda putra Indonesia Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan atau yang dijuluki The Daddies yang resmi memutuskan untuk pensiun sebagai atlet. Antara/Fauzan