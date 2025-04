Hindari 5 Makanan Ini Setelah Berolahraga

TEMPO.CO, Jakarta - Apa pun tujuan Anda berolahraga, entah membentuk perut six-pack atau ingin memiliki otot lengan yang kekar, kesuksesannya ada pada piring Anda. Dengan kata lain makanan dan minuman yang Anda konsumsi sehari-hari menentukan sukses atau tidaknya olahraga yang Anda lakukan.



Agar olahraga yang Anda lakukan bisa optimal, ada beberapa makanan yang patut dihindari setelah berolahraga. Apa sajakah itu?



Diet soda

Mengapa diet soda tidak disarankan? Menurut para peneliti dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat, selain tidak menawarkan manfaat apa-apa, diet soda mengandung pemanis buatan yang sangat memengaruhi kerja tubuh. Diet soda membuat tubuh berpikir bahwa yang masuk merupakan makanan asli, sebab rasanya ratusan kali lebih manis dari gula asli. Secara otomatis, tubuh akan memproduksi insulin (hormon yang terlibat dalam penyimpanan lemak).



Sup kalengan

Meski terdengar praktis, nyatanya sup dalam kaleng tersebut mengandung banyak sodium. Terlalu banyak sodium dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. “Beberapa merek sup kalengan melewati begitu banyak proses termasuk penambahan sodium yang cukup banyak di dalamnya,” ujar Jim White, RD, konsultan gizi sekaligus pelatih pribadi di Jim White Fitness & Nutrition Studios, Virginia Beach.



Kue beras

Kue beras mengandung indeks glikemik mencapai 91. Indeks glikemik merupakan skala yang diberikan pada makanan berdasarkan seberapa cepat makanan tersebut meningkatkan kadar gula darah. Skala yang digunakan 0 – 100.“Ketimbang kue beras, lebih baik pilih English muffin atau buah,” kata Jim White.



Sereal

Katakan tidak pada pemanis buatan. Sereal, marshmallow, tentu harus dihindari. Terlalu banyak gula menyebabkan insulin meningkat, penyebab utama lebih banyak lemak yang tersimpan daripada dibakar dalam proses metabolisme.



Karbohidrat putih

“Pasta putih, beras dan roti sebetulnya tidak masalah namun tidak ideal sebab nutrisi dan serat alaminya sudah hilang,” ujar White. Tepung putih sebagai bahan utama pasta dan roti tidak mengandung nutrisi dan vitamin esensial, seperti vitamin B yang hilang pada saat diproses. Hal tersebut dapat meningkatkan kadar insulin dalam tubuh sehingga menyebabkan berat badan naik dan lebih mudah lelah, sehingga tak dianjurkan dimakan sesudah olahraga.



MEN’SFITNESS | ESKANISARAMADIANI