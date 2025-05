TEMPO.CO, Jakarta - Tak hanya meluncurkan smartphone kelas atas, Honor Note 8, Huawei juga menghadirkan ponsel berharga terjangkau, Honor 5 Play. Ini merupakan penerus Honor Play 4 keluaran 2014.



Honor 5 Play tampil dengan layar 5 inci beresolusi 720p, kamera belakang 8 megapiksel, kamera selfie 2 megapiksel, RAM 2 GB, memori internal 16 GB, dan baterai berdaya 2.200 mAh.



Smartphone ini ditenagai chipset MediaTek MT6735 1.3 GHz quad-core Cortex-A53 CPU. Honor 5 Play sudah mendukung jaringan 4G, termasuk VoLTE dan fungsi kartu SIM ganda.



Sebagai suksesor Honor 4 Play, smartphone Android ini hadir dengan CPU lebih bertenaga, RAM dan memori internal lebih luas, serta baterai yang lebih kuat.



Untuk pasar Cina, Honor 5 Play ditawarkan dalam pilihan warna emas, hitam, dan putih dengan harga 599 yuan atau setara dengan US$ 90 (Rp 1.1709.000/kurs 13.100 per dolar AS).



Hingga kini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai ketersediaannya secara global, demikian dilaporkan GSM Arena.



ANTARA