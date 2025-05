Hujan dan Angin Kencang Terjang Bogor, Puluhan Rumah Rusak

TEMPO.CO, Bogor - Hujan dengan intensitas lebat yang disertai terjangan angin puting beliung yang melanda di sebagian besar wilayah Bogor, Rabu 14 Oktober 2015, dari pukul 17:00 WIB hingga malam. Akibatnya puluhan rumah di tiga desa di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, rusak parah dan ringan.



Kepala Sub Bagian Humas Kepolisian Resor Bogor, Ajun Komisaris Ita Puspita Lena mengatakan, puluhan rumah yang rusak akibat diterjang angin puting beliung tersebut tersebar di tiga desa yakni, Desa Ciadeg, Desa Wates Jaya dan Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong.



"Kerusakan rumah warga yang paling banyak terjadi di Kampung Ciwaluh dan Kampung Ciletuh Girang, Desa Wates Jaya, sebanyak 25 rumah," kata dia.



Salah satu rumah yang rusak parah akibat diterjang angin puting beliung ini adalah milik Anjas, 48 tahun. Atap rumahnya nyaris ambuk dan sebagian besar genteng rumahnya hancur dan hilang tersapu angin. "Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa musibah angin puting beliung tersebut, akan tetapi kerugian materi mencapai puluhan juta rupiah," kata dia.



Di lokasi lain, tiupan angin kencang itu juga mengakibatkan sedikitnya 9 rumah di Kampung Cukang Galeuh, RT 1/07, Desa Cisalada rusak. Kerugian ditaksir mencapai Rp 50 juta. Bahkan berdasarkan informasi yang masuk dari jajaran polsek-polsek yang ada di wilayah Polres Bogor angin kencang pun melanda Kecamatan Tamansari.



"Satu rumah mengalami rusak parah akibat tertimpa pohon rambutan yang cukup besar, pada saat hujan deras yang disertai angin kencang," kata dia.



Satu rumah yang rusak akibat tertimpa pohon tumbang tersebut milik Ade Renaldi, 21 tahun, warga Kampung Buniaga RT 2/9, Desa Sukaluyu, Kecamatan Tamansari. "Beruntung tidak ada korban jiwa," kata dia.



Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi Dramaga Dedi Sucahyono mengatakan, curah hujan yang cukup ekstrim yang terjadi di wilayah Bogor dalam beberapa hari terakhir, merupakan masa transisi dari musim kemarau ke musim penghujan. "Pada masa transisi ini banyak terjadi perubahan cuaca yang ekstrim, salah satunya hujan dengan intensitas lebat yang disertai angin kencang," kata dia.



Bahkan curah hujan yang terjadi dalam kurun satu minggu terakhir di atas rata-rata yakni 66 mm. Padahal pada pagi hingga siang hari cuaca akan cerah bahkan panas, sementara jelang sore akan terjadi hujan.



"Pada masa transisi seperti ini, cuaca ekstrim diakibatkan masih banyak peluang pembentukan awan colombus, ditambah lagi kecepatan angin mencapai 45 kilometer per jam padahal normalnya kecepatan angin maksimal itu 18 kilometer per jam," tuturnya.



M SIDIK PERMANA