TEMPO.CO, Bandung - Kota Bandung akan merayakan hari jadi ke-205 pada 25 September 2015. Untuk memeriahkannya, Pemerintah Kota Bandung akan menggelar kegiatan bertajuk Milangkala Bandung Festivals 'A City Festivity in Celebrating 205 Years of Bandung City'.



Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Kenny Dewi Kaniasari mengatakan, dalam perayaan hari jadi Kota Bandung (HJKB) ke-205, terdapat 32 rangkaian kegiatan yang dimulai sejak tanggal 16 Agustus lalu. "Tidak melulu festival. 32 event itu sudah termasuk ziarah ke makam dan paripurna," kata Kenny, Jumat, 28 Agustus 2015.



Kenny menambahkan, jumlah rangkaian acara dan kegiatan bisa bertambah. Diharapkan, agenda HUT Kota Bandung tersebut bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Bandung, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri.



"Jumlah kegiatan juga bisa bertambah, karena sampai saat ini belum ada laporan dari camat. Kalau kewilayahan ikut, bisa sampai 60 kegiatan," kata Kenny.



Misi festival dalam perayaan HUT Kota Bandung pada tahun ini adalah untuk membawa Kota Bandung lebih go internasional. Karena itu, panitia membuat kegiatan dan festival yang kelasnya internasional.



Sementara itu, Ketua Tim Milangkala Bandung Festivals, Galih Sedayu, menjelaskan kegiatan-kegiatan yang ada dalam HUT Kota Bandung akan melibatkan partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat Kota Bandung mulai dari pemerintah, akademikus, swasta hingga komunitas.



Galih menambahkan, dalam kegiatan Milangkala Bandung Festivals ini bakal ada empat kegiatan yang terkait dengan pemecahan rekor. Mulai dari Guiness Book of Record, RHR Record, Original Record, dan rekor MURI.



"Empat kegiatan yang akan berkaitan dengan pemecahan rekor di antaranya adalah Bandung Air Show, Baroque of Alien, Fashion Festival, dan Indonesian Art Voices," kata Galih.



PUTRA PRIMA PERDANA