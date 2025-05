Hyperloop, Transportasi Masa Depan ala Bos SpaceX Elon Musk

TEMPO.CO, San Fransisco - Menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya sejauh 664 kilometer dalam waktu sekitar setengah jam mungkin terdengar seperti imajinasi. Namun, bila gagasan itu dilontarkan oleh Elon Musk, miliuner dan CEO SpaceX, perusahaan swasta pertama yang mengirimkan pasokan ke International Space Station, imajinasi tersebut bisa menjadi nyata.



Musk menamakan proyeknya itu dengan Hyperloop. Sistem transportasi ini akan menghubungkan jarak 611 kilometer, dari Los Angeles ke San Francisco, melintasi pesisir Golden State, dalam waktu 30 menit.



Pada saat ini, kereta api Coast Line membutuhkan 12 jam untuk melakukan perjalanan antar-kedua kota tersebut, atau 8 jam dengan mengendarai mobil, dan satu setengah jam dengan pesawat terbang.



Berbeda dengan gerbong kereta yang mampu membawa puluhan hingga ratusan orang, Hyperloop menggunakan kapsul kecil dengan panel surya sebagai sumber tenaganya. Kapsul kecil ini berangkat setiap saat Anda inginkan, tak terikat oleh jadwal ketat seperti maskapai penerbangan. Musk juga mengatakan Hyperloop sangat murah, dengan tarif di bawah harga kursi kereta atau pesawat.



Elon Musk menggambarkan kereta supernya sebagai persilangan antara sebuah pesawat supersonik Concorde, sepucuk rail gun, dan meja hoki udara. Petunjuk itu menginspirasi spekulasi tentang kapsul berisi penumpang yang dilontarkan dengan udara yang dimampatkan melewati tabung vakum.



Beberapa ahli fisika mulai berspekulasi seperti apa skema transportasi generasi masa depan yang dibuat Elon Musk. Berdasarkan beberapa detail yang diungkapkannya, sistem transportasi yang dicita-citakan oleh pendiri Tesla Motor itu dapat bergerak dengan kecepatan lebih dari 965 kilometer per jam.



Satu-satunya kendaraan yang memiliki kecepatan mendekati kemampuan kereta api super itu hanyalah kereta api Jepang, Maglev. Kecepatan puncaknya 580 kilometer per jam, meski umumnya kereta api ini hanya beroperasi pada kecepatan sekitar 480 kilometer per jam.



Jim Powell, salah satu penemu kereta peluru yang kini menjabat direktur Maglev 2000, beranggapan itu secepat apa yang dapat ditempuh kereta api yang berjalan di jalur rel terbuka. "Hambatan udara akan menjadi masalah besar setelah 480 kilometer per jam, dan itu hanya dari sudut pandang kekuatan," kata Powell kepada The Verge. "Kemudian hambatan udara itu akan mulai menimbulkan kebisingan. Anda tak akan mau ada pesawat terbang yang melintasi rumah dengan kecepatan 965 kilometer per jam."



Hyperloop menyelesaikan masalah kebisingan itu dengan memasukkan kendaraan tersebut ke dalam sebuah tabung tertutup, menciptakan sebuah lingkungan tertutup, sehingga kendaraan di dalamnya dapat bergerak melintasi tabung dengan gesekan seminimal mungkin.



Namun, apa yang mendorong kereta super itu hingga mampu berjalan mendekati 1.000 kilometer per jam? Tebakan yang paling mendekati hingga sejauh ini adalah apa yang digunakan pada meja hoki udara. Kendaraan itu didorong oleh akselerasi udara di sepanjang Hyperloop, dengan ruangan di setiap ujungnya untuk mempercepat atau memperlambat laju kapsul.



Gagasannya adalah untuk mengurangi friksi sebesar mungkin, tapi menciptakan udara berkecepatan nyaris 1.000 kilometer per jam bukanlah tugas mudah.



Untuk menyingkirkan segala bentuk hambatan, pakar aeronautika George Maise dari StarTram mengusulkan pembuangan seluruh udara dari dalam tabung, sehingga kapsul berjalan melewati tabung hampa udara. "Jika tabung itu hampa udara, Anda akan memperoleh hambatan nol," ujar Maise. "Tak ada batas kecepatan. Tapi mempertahankan sebuah kolom udara yang bergerak pada kecepatan hampir supersonik akan membutuhkan energi dalam jumlah yang sangat besar."



Melintasi California dalam waktu setengah jam dipastikan akan mengubah dunia. Berbeda dengan pengusaha kebanyakan, Musk punya track record bahwa dia sanggup mewujudkan gagasannya. Dia telah membuat roket Falcon 9 yang berhasil meluncurkan kapsul Dragon ke orbit.



DAILYMAIL | SPACE | THE VERGE | AMRI MAHBUB