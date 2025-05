TEMPO.CO, Jakarta - Indosat Ooredoo secara resmi meluncurkan layanan internet 4G Plus dalam upaya untuk memenuhi keinginan pelanggan terhadap konektivitas lebih cepat, kualitas suara jernih serta didukung kekuatan jaringan data.



"Dengan layanan 4G Plus ini maka pelanggan dapat menikmati pengalaman data lebih cepat dan lebih baik dengan kecepatan download mencapai 185Mps," kata Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo, Alexander Rusli, saat meluncurkan layanan 4G di Jakarta, Senin, 30 November 2015.



Menurut Alexander, layanan 4G Plus telah tersedia di 21 kota Indonesia dan segera dibuka di 14 kota lainnya sampai dengan akhir 2015 dan saat ini sebanyak 40 juta orang di Indonesia sudah dapat menikmati layanan itu. "Kami berkomitmen untuk menjangkau lima juta orang lagi setiap bulannya selama 2016," katanya.



Kelebihan layanan 4G Plus Indosat Ooredoo, katanya, tidak hanya pada kecepatan tinggi dan bandwidth besar tapi juga memberikan layanan lebih mudah diakses oleh setiap orang di Indonesia.



Melalui layanan 4G Plus, Alexander menambahkan, pelanggan akan menikmati kuoat data gratis sampai dengan 10GB yang dapat digunakan dijaringan 4G, juga dapat mengakses berbagai pilihan paket konten digital, seperti film terlaris, live video streaming, dan penyimpanan data.



Selain itu pelanggan akan memperoleh 10 ribu menit telepon gratis yang dapat digunakan untuk menghubungi teman dan keluarga di nomor Indosat Ooredoo dengan melakukan top up minimal Rp 10 ribu.



Berbagai paket bundling dengan telepon genggam 4G juga tersedia dengan harga terjangkau, mulai dari Rp 899 ribu hingga yang paling mahal hingga jutaan rupiah.



Bagi pelanggan Indosat Ooredoo yang belum memiliki kartu 4G USIM dapat menukarkan kartu lama dengan 4G Plus USIM secara gratis di seluruh gerai Indosat Ooredoo atau melalui "Mobile Agents Indosat Ooredoo".



Mobile Agents Indosat Ooredoo adalah yang pertama di Indonesia untuk menghadirkan layanan mudah dan cepat bagi pelanggan. Agen akan berkeliling di berbagai lokasi strategis dan menyediakan layanan perubahan dari kartu lama ke 4G Plus.



Indosat Ooredoo akan memaksimalkan pegawainya untuk menjadi mobile agent 4G di Indonesia. "Desember saya akan menjadikan semua pegawai indosat mobile agent 4G, jadi semua orang akan mudah berganti kartu ke jaringan 4G Indosat," ujar Alexander. "Jadi semua pegawainya bisa meng-upgrade semua sim card kosong menjadi 4G."



ANTARA | ARIEF HIDAYAT