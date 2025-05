Inggris Menghadapi Lituania, Spanyol Menjamu Ukraina

TEMPO.CO, London - Babak penyisihan grup Piala Eropa 2016 kembali digelar Jumat, 27 Maret 2015, dengan menampilkan sembilan pertandingan. Hingga sejauh ini empat tim belum terkalahkan di grup masing-masing, yakni Cek (A), Israel (B), Slovakia (C), dan Inggris (E).



Inggris belum pernah memenangi kejuaraan sepak bola yang digelar sejak 1960 itu. Inggris menghadapi tamunya Lituania pada Jumat malam ini, 27 Maret 2015, sementara juara bertahan Spanyol menjamu Ukraina.



Pertandingan babak penyisihan delapan grup itu akan berlangsung hingga 12 Oktober mendatang. Peringkat pertama dan kedua masing-masing grup berhak maju ke putaran final. Tim peringkat ketiga akan maju ke babak play-off untuk maju ke putaran final.



Undian babak play-off akan dilakukan pada bulan Oktober mendatang seusai babak penyisihan grup. Tim unggulan babak play-off akan disusun berdasarkan peringkat terakhir masing-masing negara.



Pertandingan putaran final Piala Eropa 2016 akan dilaksanakan di Prancis pada 10 Juni hingga 10 Juli 2016. Berikut jadwal pertandingan babak penyisihan grup Piala Eropa 2016 pada Jumat malam, 27 Maret 2015, waktu Eropa, atau Sabtu dinihari, 28 Maret 2015, pukul 02.45 WIB.



Makedonia vs Belarus (Sabtu dinihari, 28 Maret 2015, pukul 02.45 WIB)

Slovakia vs Luksemburg (Sabtu dinihari, 28 Maret 2015, pukul 02.45 WIB)

Spanyol vs Ukraina (Sabtu dinihari, 28 Maret 2015, pukul 02.45 WIB)

Inggris vs Lituania (Sabtu dinihari, 28 Maret 2015, pukul 02.45 WIB)

Slovenia vs San Marino (Sabtu dinihari, 28 Maret 2015, pukul 02.45 WIB)

Swiss vs Estonia (Sabtu dinihari, 28 Maret 2015, pukul 02.45 WIB)

Liechtenstein vs Austria (Sabtu dinihari, 28 Maret 2015, pukul 02.45 WIB)

Moldova vs Swedia (Sabtu dinihari, 28 Maret 2015 pukul 02.45 WIB)

Montenegro vs Rusia (Sabtu dinihari, 28 Maret 2015, pukul 02.45 WIB)



ESPN | EURO2016 | AGUS BAHARUDIN