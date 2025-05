Ini Gaya Maia Estianty Jadi Ratu di Acara Ulang Tahun RCTI

TEMPO.CO , Jakarta: Nama Maia Estianty kembali menjadi sorotan. Tak hanya karena suara, bakat dan kecantikan yang dimiliki mantan istri Ahmad Dhani.. Segala berita, termasuk informasi kedekatan Maia yang belakangan ini santer dikabarkan dekat dengan Matteo Guerinoni, pria yang dikenal sebagai komentator Moto GP dan pengusaha restoran di Indonesia.



Dalam berbagai kesempatan Maia membantah tentang hubungannya dengan pria bule asal Italia itu. Namun banyak yang percaya keduanya menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih.



Namun Maia tetap memilih terus berkerja kurang tertarik mengomentari isu tersebut. Dan itu dibuktikan Maia yang pada acara hari ulang tahun RCTI yang ke-26 di Eco Park pada Rabu malam, 26 Agustus berperan sebagai ratu di drama laga komedi berjudul Mahardika Laga Bakti Senopati.



Di drama tersebut Maia berperan sebagai Ratu Langit yang bermusuhan dengan Matteo. Dan penuh percaya diri Maia mengunggah gaya dandan dan penampilannya sebagai Ratu Langit melalui akun Instagramnya @maiaestiantyreal pada Kamis, 27 Agustus, "#Repost @bumiauw. Make up @maiaestiantyreal for Hut RCTI tonight, hairdo by Tommy .. #makeupartist #makeupbeauty #airbrushmakeup #instamakeup #MUA #mymakeupclient #mymakeupwork #makeupprocess #makeupshow #hutrcti #bumiauwmakeup #bumiauw #maiaestianty."



Dalam foto tersebut ada tiga gambar Maia dengan ekspresi sedang dirias, menyapa dan berdialog. Rambut ibu Al, El dan Dul ini digelung bersematkan mahkota, bergauan putih, serta riasan warna putih pada kelopak mata dan lipstik pink.



Banyak netizen mengomentari foto ini. Seperti akun @yenigie menulis, "Cantikx bunda... lebih cantik dari @mulanjameela1 / @realmulanjameela kalau mulan kan oplas haha... smuax dipermak, gak kaya bunda yg alami bgt, kalau mulan mahh hadir cuma bisax ngerusak kehidupan org lain aj... smua tntang dia palsu."



Sementara akun @lenny_azumi, "Cantiknyaa bundaa beneran bak ratu yang cantik dan baik budi sukaa."



Lalu akun @bunda_quinsha mengomentari, "Keren drama@ maiaesriantyreal akting dan gayanya pas jadi ratu."



HADRIANI P