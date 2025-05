TEMPO.CO , Jakarta:Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cantik bermakna indah atau bagus dalam bentuk dan rupanya. Namun lebih spesifik, cantik juga sering diidentikan dengan rupa seorang wanita. Setiap orang bisa memaknai kata yang identik dengan wanita ini. Lalu, bagaimana pendapat dua ikon fashion dunia, Jeannie Mai dan Sazzy Falak, tentang cantik?



“Cantik adalah semua yang terlihat dari diri seseorang,” ungkap Jeannie Mai, salah satu ikon fashion dunia saat diwawancarai melalui telepon, Kamis, 27 Agustus 2015. Ia menjelaskan cantik itu merupakan rangkaian cerita seseorang yang terpancar.



Pembawa acara How Do I Look? versi Amerika Serikat ini juga mendefinisikan makna ’cantik’ adalah hal unik yang dimiliki setiap orang. “Itulah yang membuatmu menonjol dan berbeda,” lanjut wanita kelahiran San Jose, California, Amerika Serikat ini.



Sementara itu, Sazzy Falak, seorang aktris dan ikon fashion asal Malaysia menyebutkan bahwa ketika seseorang berbicara tentang cantik, maka jangan lupakan tentang perspektif. ”Kadang, kita sebut seseorang cantik, tapi mungkin orang lain bilang seseorang tersebut cantik pada sisi yang berbeda,” katanya.



Aktris yang juga pernah beradu akting dengan suami Bunga Citra Lestari, Ashraf Sinclair, ini mengatakan setiap wanita harus bangga dengan apa yang mereka miliki.



”Pastikan kamu tahu siapa kamu selama kamu memiliki kerabat disekelilingmu,” katanya.



DINI TEJA