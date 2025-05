Inovasi Maskapai Ini Lebih Efektif, Memudahkan Penumpang

TEMPO.CO, Jakarta -Satu lagi inovasi atau terobosan baru yang dibuatAirAsia. Maskapai yang satu ini menghadirkan E-Boarding Pass. Dalam acara pengenalan aplikasi ini Terminal Kuala Lumpur International Airport 2, Malaysia, pada Selasa, 19 Mei 2015, Audrey Progastama Petriny mengatakan.



"E-Boarding Pass dapat diperoleh pelanggan AirAsia, baik anggota maupun non-anggota. Dengan melakukan check-in melalui aplikasi AirAsia Mobile. Setelah proses check-in berhasil, pelanggan akan secara otomatis menerima E-Boarding Pass di ponsel pintar mereka," kata Audrey yang Head of Corporate Secretary and Communications AirAsia Indonesia ini.



Inovasi ini demi meningkatkan pengalaman terbang penumpang. E-Boarding Pass efektif berlaku mulai 5 Mei 2015 yang ditujukan untuk seluruh penerbangan domestik dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK).



"Dengan inovasi ini jadi lebih efektif dan memudahkan penumpang," kata dia sambil menjelaskan pelanggan dengan inovasi ini tidak perlu membawa bagasi, sehingga dapat langsung menuju boarding gate.



Dan bagi pelanggan yang membawa bagasi dapat menyerahkan bagasinya terlebih dahulu di konter baggage drop di bandara supaya selanjutnya menuju boarding gate.



Menurut dia, setiba di boarding gate, petugas AirAsia akan mencocokkan data pelanggan dengan kartu identitas dan memindai E-Boarding Pass. Selanjutnya, pelanggan dapat menuju pesawat. Pelanggan wajib menunjukkan E-Boarding Pass kepada awak kabin sebelum memasuki pesawat.



Dijelaskan inovasi ini hanya tersedia untuk rute penerbangan domestik dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK).



"Diharapkan untuk ke depannya, inovasi ini akan diterapkan untuk penerbangan domestik maupun internasional," ujarnya.



Audrey juga menerangkan E-Boarding Pass merupakan bentuk dari komitmen berkelanjutan AirAsia untuk meningkatkan pengalaman terbang bagi pelanggan.



Sebelumnya, maskapai ini telah meluncurkan berbagai layanan seperti Red Carpet dimana pelanggan mendapatkan perlakuan VIP mulai proses check-in hingga mendarat di destinasi tujuan, layanan self check-in melalui web, ponsel dan kios, serta layanan pengantaran dari bandara ke pusat kota (airport transfer to city).



HADRIANI P (KUALA LUMPUR)