Izin Terpadu Resmi Digunakan 10 Hari Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan uji coba soft lauching Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kamis pagi, 15 Januari 2015. Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan layanan PTSP mulai digunakan pada 26 Januari 2015. "Seluruh perangkat pendukung PTSP telah siap digunakan," kata Franky dalam jumpa pers di kantor BKPM, Jalan Gatot Subroto, Kamis, 15 Januari 2015. (Baca: Mudah, Urus Izin Usaha Kini Cuma Satu Pintu.)



Hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Fery Mursyidan Baldan. (Baca: Kementerian Perindustrian Limpahkan Perizinan ke BKPM.)



Layanan perizinan di PTSP Pusat saat ini didukung oleh 19 kementerian/lembaga. Mereka telah menempatkan petugas penghubung (liaison officer/LO) di BKPM yang seluruhnya berjumlah 66 orang.



Petugas itu melayani front office dan back office untuk menyelesaikan proses perizinan. LO di front office bertugas melayani permohonan perizinan maupun konsultasi dari investor, sedangkan pemrosesan izin dilakukan oleh LO yang bertugas di back office.



Menurut Franky, BKPM dan kementerian/lembaga telah siap melayani proses perizinan terintegrasi (end to end) bidang usaha sektor kelistrikan, industri, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan pertanian. Namun, PTSP Pusat juga siap melayani izin yang tak terkait dengan bidang usaha end to end tersebut.



"Kami siap melayani proses 134 kelompok perizinan dari 1.249 bidang usaha," kata Franky. Dengan demikian, kata dia, investor akan dipermudah dari sisi layanan perizinan. Investor cukup datang ke BKPM dan tidak lagi berkeliling Jakarta untuk mendatangi kementerian.



PTSP adalah realisasi visi pemerintahan Jokowi-JK untuk mendorong investasi dengan mengatasi hambatan perizinan. Rencananya, PTSP Pusat di gedung BKPM akan diresmikan Presiden Jokowi akhir Januari mendatang.



AMIRULLAH



Terpopuler

7 Hal Terjadi Setelah Budi Gunawan Tersangka

Lima Jenderal Ini Disebut Punya Rekening Gendut

4 Risiko Budi Gunawan Jika Ngotot Jadi Kapolri

Sepasukan Polisi Datangi Gedung KPK, Ada Apa?