Jadwal dan Siaran Langsung Sepak Bola Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pertandingan sepak bola akan berlangsung Ahad malam hingga Senin dinihari. Dari dalam negeri ada laga Arema vs Sriwijaya di ajang Piala Jenderal Sudirman. Di Liga Inggris ada partai Tottenham Hotspur vs West Ham.



Berikut jadwal selengkapnya:



Piala Jenderal Sudirman



Gresik United vs Persipasi Bandung Raya

Ahad, pukul 15.00 WIB, siaran langsung Net TV



Arema vs Sriwijaya FC

Ahad, pukul 19.30 WIB, siaran langsung Net TV



Liga Inggris



Tottenham Hotspur vs West Ham United

Ahad, pukul 21.00 WIB, Bein Sport 1



Liga Italia



Verona vs Napoli

Ahad, pukul 18:30 WIB, Bein Sports 2



Fiorentina vs Empoli

Ahad, pukul 21.00 WIB, Bein Sports 1



Udinese vs Sampdoria

Ahad, pukul 18.25 WIB, Bein Sports 1



Inter Milan vs Frosinone



Genoa vs Sassuolo



Lazio vs Palermo



Atalanta vs Torino



Carpi vs Chievo.





Liga Spanyol



Sporting Gijón vs Levante

Villarreal vs Eibar

Granada vs Athletic Bilbao

Real Betis vs Atlético Madrid.



UEFA | NS