TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Liverpool yang baru, Jurrgen Klopp, akan mendapat ujian pertamanya pada akhir pekan ini. Liverpool akan menyambangi Tottenham Hotspur dalam laga lanjutan Liga Inggris pekan kesembilan.



Sementara itu, Manchester United akan menjajal Everton, yang pada dua pekan lalu mampu menahan imbang Chelsea. Berikut ini jadwal lengkap pertandingan Liga Inggris pada akhir pekan hingga Senin pekan depan.



Sabtu, 17 Oktober 2015



Tottenham Hotspur vs Liverpool (Bein Sport 3, Pukul 18.45 WIB)

Chelsea vs Aston Villa (Bein Sport 1, Pukul 21.00 WIB)

Crystal Palace vs West Ham

Everton vs Man Utd (Indosiar, Pukul 21.00 WIB)

Man City vs Bournemouth (Bein Sport 2, Pukul 21.00 WIB)

Southampton vs Leicester

West Brom vs Sunderland

Watford vs Arsenal (Bein Sport 1 dan 3, Pukul 23.30)





Minggu, 18 Oktober 2015



Newcastle vs Norwich (SCTV, Pukul 22.00 WIB)





Senin, 19 Oktober 2015



Swansea vs Stoke



